Madonna, Shakira og K-pop-gruppen BTS til pauseshow til VM-finalen i fodbold

Foto: Handout / BIGHIT MUSIC / Netflix / AFP/Ritzau ScanpixMadonna, Shakira og den sydkoreanske K-popgruppe BTS skal optræde til pauseshowet til VM-finalen i fodbold til sommer. Det er første gang nogensinde, at der skal være et pauseshow til VM-finalen i fodbold, skriver AFP. VM-finalen i fodbold spilles 19. juli på MetLife Stadium i New Jersey.

Gianni Infantino, præsidenten for Det Internationale Fodboldforbund (Fifa), annoncerede i marts sidste år, at der ville blive afholdt et show mellem første og anden halvleg af VM-finalen. BTS har holdt pause siden 2022, fordi K-popgruppens syv medlemmer har skullet aftjene værnepligt i Sydkorea. De gav en comeback-koncert i Seoul i marts, som blev livestreamet på Netflix.

Før BTS-medlemmerne trak i trøjen, blev det anslået, at bandet genererede økonomisk aktivitet i Sydkorea for mange milliarder kroner – og med en målbar effekt på det sydkoreanske bnp. Den colombianske popstjerne Shakira samlede for nylig op mod to millioner mennesker til en gratis koncert ved stranden Copacabana i den brasilianske storby Rio de Janeiro. Den 67-årige popstjerne Madonna udkommer til sommer med sit første album i syv år.

Gennem årene har hun modtaget et utal af priser, blandt andet syv Grammys og 20 priser ved MTV's Video Music Awards. /ritzau





