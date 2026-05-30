Maddox Jolie giver op med efternavnet

Maddox Jolie, en af Brad Pitts børn, har valgt at opgive efternavnet Jolie. Det sker efter, at han i første omgang droppede navnet i kunstneriske sammenhænge.

Maddox er et af de børn, Brad Pitt har sammen med Pitts tidligere hustru Angelina Jolie. Jolie adopterede Maddox fra Cambodia i 2002. Da Brad Pitt og Angelina Jolie blev kærester i 2005 adopterede Pitt ligeledes Maddox sammen med Jolies andet barn Zahara. Angelina Jolie og Brad Pitt blev kærester i 2005 og gift i 2014.

De indledte deres skilsmisse i 2016. Ifølge The Mirror vidnede Maddox flere gange mod sin far i forbindelsen med skilsmissen mellem Angelina Jolie og Brad Pitt. Det var angiveligt et sammenstød mellem Maddox og Brad Pitt, der endte med at være den sidste dråbe for Jolie. 19-årige Shiloh ændrede også navnet, mens 20-årige Zahara droppede det uformelt. Samtidig har deres datter Vivienne på 17 valgt at fjerne sit efternavn i forbindelse med krediteringen til en teaterforestilling, hun arbejdede på.

