Maddox Jolie giver op med efternavnet

Maddox Jolie, en af Brad Pitts børn, har valgt at opgive efternavnet Jolie. Det sker efter, at han i første omgang droppede navnet i kunstneriske sammenhænge.
Maddox Jolie , en af Brad Pitt s børn, har valgt at opgive efternavnet Jolie. Det sker efter, at han i første omgang droppede navnet i kunstneriske sammenhænge.
Maddox er et af de børn, Brad Pitt har sammen med Pitts tidligere hustru Angelina Jolie. Jolie adopterede Maddox fra Cambodia i 2002. Da Brad Pitt og Angelina Jolie blev kærester i 2005 adopterede Pitt ligeledes Maddox sammen med Jolies andet barn Zahara. Angelina Jolie og Brad Pitt blev kærester i 2005 og gift i 2014.
De indledte deres skilsmisse i 2016. Ifølge The Mirror vidnede Maddox flere gange mod sin far i forbindelsen med skilsmissen mellem Angelina Jolie og Brad Pitt. Det var angiveligt et sammenstød mellem Maddox og Brad Pitt, der endte med at være den sidste dråbe for Jolie. 19-årige Shiloh ændrede også navnet, mens 20-årige Zahara droppede det uformelt. Samtidig har deres datter Vivienne på 17 valgt at fjerne sit efternavn i forbindelse med krediteringen til en teaterforestilling, hun arbejdede på.
Det er ikke første gang, at en af Brad Pitts børn har valgt at opgive efternavnet. Det sker efter, at han i første omgang droppede navnet i kunstneriske sammenhænge. Maddox er et af de børn, Brad Pitt har sammen med Pitts tidligere hustru Angelina Jolie. Jolie adopterede Maddox fra Cambodia i 2002.
Da Brad Pitt og Angelina Jolie blev kærester i 2005 adopterede Pitt ligeledes Maddox sammen med Jolies andet barn Zahara. Angelina Jolie og Brad Pitt blev kærester i 2005 og gift i 2014. De indledte deres skilsmisse i 2016. Ifølge The Mirror vidnede Maddox flere gange mod sin far i forbindelsen med skilsmissen mellem Angelina Jolie og Brad Pitt.
Det var angiveligt et sammenstød mellem Maddox og Brad Pitt, der endte med at være den sidste dråbe for Jolie
Maddox Jolie Brad Pitt Angelina Jolie Skilsmissen Efternavn
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Michael Valgren vinder 17. etape i Giroen efter dramatisk dagMichael Valgren har vundet 17. etape i Giroen efter en dramatisk dag i udbruddet. Det er hans største sejr i karrieren og kommer efter en hård genoptræning efter en voldsom sturdtur i 2022.
Read more »
Pædagoger får 1.300 kroner mindre i løn efter jobskiftEt nyt forskningsprojekt fra Rockwool Fonden viser, at pædagoger får 1.300 kroner mindre i løn efter jobskift, og at deres sandsynlighed for at være på sygedagpenge falder med 10 procentpoint. Det skyldes dels, at pædagogerne er villige til at gå ned i løn i bytte for bedre arbejdsvilkår, og dels, at en del af gruppen har sværere ved at finde et andet job efter et sygeforløb.
Read more »
EU-Kommissionen giver Temu milliardbøde for usikre varerTemus risikovurdering af produkter er ikke god nok, mener EU-Kommissionen, der nu sender det kinesiske selskab en bøde på 200 millioner euro.
Read more »
Brad Pitts hudplejebrand anklaget for varemærkekrænkelse af Beau DBeau D., producent af intimprodukter inklusiv peniscreme D. Cream, hævder at hudplejemærket Le Domaine - grundlagt af Brad Pitt i 2022 og nu omdøbt til Beau Domaine - har kopieret deres navn og udgør varemærkekrænkelse og illoyal konkurrence. Beau D. kræver 75.000 dollar i erstatning samt en dom der forbyder brug af navnet Beau Domaine fremover.
Read more »