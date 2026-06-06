Mænd undgår vægttabsbehandling trods større overvægt og sundhedsrisici

En ny undersøgelse fra vægttabsfirmaet Yazen afslører et kraftigt skævt mønster: Mens langt flere mænd end kvinder kæmper med overvægt og følgesygdomme, er det kvinder, der overvældende søger medicinsk vægttabshjælp. Læge Oliver Willacy forklarer årsagerne og opfordrer mænd til at bryde deres 'gør-det-selv'-mentalitet og søge professionel behandling i tide.

Der er et tydeligt og Eventually ubalanced mønster i, hvem der søger hjælp til medicinsk vægttab : Kvinder er overrepræsenteret både i privatklinikker og blandt dem, der indløser recepter på vægttab smedicin.

Ifølge Oliver Willacy, landechef og læge i det internationale vægttabsfirma Yazen, har han i årevisobserveret dette Paradoks. Af de 55.000 patienter, der har gennemgået behandling på privatklinikken, er tre ud af fire kvinder. Danmarks Statistik bekræfter en lignende tendens: To ud af tre recepter på vægttabsmedicin indløses af kvinder. Dette står i skarp modsætning til den reelle epidemi, hvor langt flere mænd end kvinder lider af overvægt og de tilhørende alvorlige sygdomme som diabetes, hjerte-kar-sygdomme og kræft.

Den Nationale Sundhedsprofil 2026 viser, at 40,9 procent af danske mænd har moderat overvægt mod 28,4 procent af kvinderne. Inden for svært overvægtige er mændenes andel også højere med 18,7 procent mod 18,2 procent hos kvinderne. Oliver Willacy forklarer, at mænd ofte opsøger hjælp meget senere, når sundhedsproblemerne er blevet akutte. Der er en væsentlig kulturel og psykologisk forskel i tilgangen til egen krop og sundhed mellem kønnene.

Mænd har en tendens til at ignorere eller bide smerten af sig, i modsætning til kvinder, der mere proaktivt søger medicinsk assistance. På Yazen's klinikker, der betjener en række europæiske lande, er mænd ikke blot mindre tallæssede at starte en behandling. De falder også hyppigere fra undervejs, før de opnår deres vægtmål. En hyppig årsag er, at mænd, der oplever bivirkninger fra medicinen, ofte glemmer at kontakte deres læge.

I stedet for at tilpasse behandlingen stopper de ofte selvfedt, fordi de føler, at medicinen ikke passer til dem. Dette kan have alvorlige konsekvenser, da en uovervåget dosisjustering kan forværre bivirkninger. Grundadfærden hos de mænd, der faktisk gennemfører en behandling, afviger også markant. Ifølge Willacy ser mange mænd vægttabsmedicin som et værktøj, de kan styre fuldstændigt på egen hånd, og de ønsker derfor ikke den nødvendige vejledning og opfølging.

Dette 'gør-det-selv'-indstilling er farlig, fordi medicinen er et kompliceret præcisionsværktøj, der kræver professionel overvågning for at sikre både effekt og sikkerhed. En anden tendens er, at mænd ofte først prøver vægttabsmedicin efter at have udsat og forsøgt talrige andre, ofte ineffektive, metoder. I modsætning hertil er kvinder generelt bedre til at anmode om hjælp, hvis de føler, at der er noget galt.

Et konkret eksempel fra klinikken illustrerer modsætningen: En mand, der ikke bare indskrev sig, men har været på medicinen i to år og opnået et vægttab på 35 kilo, illustrerer, at når mænd engang vælger den professionelle vej, kan de få stort udbytte af den. Lægen appellerer derfor direkte til mænd om at lægge deres overdrevne selvstændighed til side og acceptere, at medicinen er en hjælp til kroppen egne reguleringsmekanismer, ikke en miraclekur.

Mændenes forsinkede og ofte fragmenterede tilgang til vægttab har alvorlige konsekvenser for deres sundhed og forventede levealder, hvorfor der er et akut behov for at ændre denne adfærd og opfordre mænd til at søge professionel hjælp i tide





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