Mænd tracker deres kæresters menstruation: En ny form for omsorg

Flere unge mænd sætter sig grundigt ind i deres partneres cyklus for at forstå og støtte dem bedre. De bruger apps, cyklushjul og skemaer for at følge med.

I en lejlighed i Aarhus står 24-årige Sebastian Mørk Madsen ved skærebrættet og forbereder røde bøffer. Det er ikke tilfældigt. Hans kæreste har fortalt ham, at rødt kød er godt for kvinder under menstruation, og han sørger derfor altid for det i starten af hendes cyklus.

Sebastian er en del af en voksende gruppe af unge mænd, der aktivt sætter sig ind i deres partneres menstruationscyklus. De bruger apps, cyklushjul på køleskabet og kalendere i soveværelset til at følge med i, hvor i cyklussen deres kæreste befinder sig. For Sebastian handler det om at forstå sin kæreste bedre. Tidligere oplevede han ofte at stå uforstående over for hendes humørsvingninger, men nu kan han se et mønster.

Han fortæller: Jeg forstår bedre, hvorfor Frida har de følelser, hun har, og hvordan jeg kan hjælpe hende - i stedet for bare at gå i uvished, som vi mænd nogle gange gør. Den samme tilgang finder man hos Simon Skøtt Bergholdt Madsen i København. Han og kæresten Mia Rasmussen har et helt system. Når Mias menstruation er slut, og hun går ind i forårsfasen af sin cyklus, skifter de sengetøjet fra rødbrunt til hvidt med blomster.

Simon forklarer: Det giver en mental ro for Mia, at farven på vores sengetøj afspejler hendes cyklus. Det hjælper også mig med at forstå, hvilket humør hun er i, og hvilke behov hun har. For det kan ændre sig enormt meget. Ud over sengetøjet bruger de et skema, hvor Mia hver morgen noterer sin temperatur.

På den måde kan de følge hendes cyklus nøjagtigt og blandt andet vide, hvornår de kan have ubeskyttet sex. Simon understreger, at det ikke er kompliceret, hvis man bare gider at sætte sig ind i det: For mig betyder det alt, at hun har det godt. Så hvis jeg kan gøre noget for, at hun har det bedre, så er det jo en no-brainer.

Fænomenet har også spredt sig til sociale medier som TikTok og Reddit, hvor mænd deler deres erfaringer med at tracke deres partneres cyklus. 25-årige Bertram Alexander Borglit fra Amager er en af dem. Han bruger en app til at følge sin kæreste Amalie Kjeldtofts cyklus. For nylig fik han en notifikation om, at hendes menstruation var startet, og det fik ham til at tage i Bilka for at købe orange liljer, ostepops og iskaffe.

Han fortæller: Amalie og jeg plejede at have diskussioner, og så fandt vi ud af, at det tit hang sammen med, at hun var et bestemt sted i sin cyklus. Hendes humør kan godt blive ret påvirket, og lunten kan godt være lidt kortere, så det er en af grundene til, at jeg begyndte at tracke den. Og det har virkelig hjulpet. Steen Baagøe Nielsen, lektor ved Aalborg Universitet, ser det som et udtryk for en ny form for maskulinitet.

Han siger: Vi ser mange forskellige typer af maskulinitet udfolde sig i disse år. Særligt blandt yngre mænd er der en tendens til at være opmærksom og opsøgende på, hvordan man kan udfolde sin maskulinitet i parforhold. Det kan være på mere sensitive og empatiske måder, end deres forældre måske ville have gjort. Noget, som ville være helt utænkeligt for 30-40 år siden.

Han påpeger dog, at der formentlig stadig er mænd og kvinder, som vil rynke på næsen. Man vil sagtens kunne finde mænd, der synes, at det her er helt off, og at familien er blevet for feminiseret. Men de unge mænd er ikke i tvivl. Bertram Alexander Borglit møder somme tider skeptiske blikke og spørgsmål om, hvorfor han gør det.

Men han synes ikke, man er mindre maskulin af den grund: Hvis der sidder nogle mænd derude, som tænker, at det er fimset, har jeg mest af alt bare ondt af dem og deres kærester. Hvis man elsker sin kæreste, så synes jeg, at det mindste, man kan gøre, er at sætte sig ind i hendes cyklus. Vi lever i 2026, og vi er alle sammen blevet klogere, end vi var for 50 år siden.

For Sebastian Mørk Madsen er det også en selvfølge: Jeg synes faktisk, at det er ekstremt mandigt og sexet. Med denne opmærksomhed på cyklussen håber de at skabe mere forståelse og nærvær i deres forhold





