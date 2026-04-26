Mælkesyre er ikke synderen: Hvad forårsager egentlig den brændende fornemmelse i musklerne?

I årtier har vi troet, at mælkesyre var årsagen til muskelsmerter under og efter træning. Ny forskning viser dog, at forklaringen er langt mere kompleks, og at laktat faktisk spiller en vigtig rolle i kroppens energiproduktion.

Du har sikkert hørt, at mælkesyre er skyld i den brændende fornemmelse, man oplever, når musklerne kommer på overarbejde. Men forklaringen er mere nuanceret end som så.

En tur op ad trapperne kan få benene til at syre til, men årsagen er en anden, end vi går rundt og tror. (Foto: Shutterstock) Videnskab.dk udgiver både artikler skrevet af journalister og forskere. Når forskere står bag, er artiklerne mærket op som 'Forskerne Formidler'. De fleste af os har prøvet at mærke den brændende følelse i benene i slutningen af et langt løbepas eller i armene efter at have båret tunge indkøbsposer op til femte sal.

Vi har nemlig lært, at den såkaldte mælkesyre er årsag til smerten, fordi den er et skadeligt affaldsstof, som ophober sig, når musklerne løber tør for ilt. Men under fysiologiske forhold forekommer stoffet næsten udelukkende som laktat og ikke som fri mælkesyre. Derfor er den klassiske forklaring forsimplet. Så hvad skyldes muskelsmerterne egentlig, når vi gør kropslige anstrengelser?

Det vender vi tilbage til lige om lidt. Lad os først se nærmere på, hvordan misforståelsen opstod. Da han sammenlignede med musklerne fra raske, afslappede hjorte, fandt han, at koncentrationerne af ’mælkesyre’ var markant højere hos de udmattede hjorte. Dermed blev den kemiske misforståelse en del af den videnskabelige fortælling i mange årtier frem.

Og siden da har idéen om, at det er mælkesyre, der svider i benene og gør os ømme efter træning, hængt ved – både i lærebøger, i fitnesscentre og i populærkulturen. Her fandt man nemlig ud af, at stoffet under fysiologiske forhold næsten altid forekommer som laktat og kun i meget begrænset omfang som fri mælkesyre. Svenske Berzelius og tyske Meyerhof manglede teknikkerne til at opfange det.

Dét, de opdagede, var i virkeligheden et stof, som minder meget om mælkesyre – men som ikke er det. både i musklerne, hjertet og hjernen, hvor det også forbrændes. Men laktat er næppe den enkle forklaring på den svidende fornemmelse i musklerne, hvilket jeg vender tilbage til om lidt. Når laktat transporteres over cellemembraner, sker det ofte sammen med en syrepartikel via særlige transportproteiner.

Men i blod og vævsvæske forekommer stoffet overvejende som laktat, der i sig selv fungerer som både brændstof og signalmolekyle. Faktisk skal surhedsgraden i kroppen helt ned på niveau med en Coca-Cola, før mælkesyre kan eksistere i store mængder. Og så surt er der ikke i kroppen. Laktat er slutproduktet af en række biokemiske processer, som opstår, når kroppen skal nedbryde sukker (glukose) for at lave energi.

Disse processer er tilsammen kendt som glykolyse og foregår i stort omfang inde i muskelcellerne, når de arbejder. Her omdannes glukose via en række små biokemiske reaktioner inde i cellerne. Undervejs frigives der også små syrepartikler (brint-ioner), som kan gøre miljøet i musklen mere surt. Dét er dem, der kan være med til at give den brændende fornemmelse.

Så når folk taler om »mælkesyre i musklerne«, er det i virkeligheden disse syredannende partikler, de taler om. Selve mælkesyren findes nærmest ikke i kroppen. Der er ikke noget at sige til, at vi går og tror, at mælkesyre er den store synder. Selv forskere og læger har i mange år troet, at laktat (eller mælkesyre, som det fejlagtigt blev kaldt), var den store skurk bag ømme og trætte muskler.

Nyere forskning peger på, at laktat ikke er et affaldsstof, men derimod et vigtigt brændstof, som kroppen producerer og bruger hele tiden – også i hvile. Det har gjort det let at mistolke laktat som årsagen til sygdom og udmattelse, snarere end et tegn på, at kroppen kæmper. På samme måde er det under hård træning: Laktatniveauet stiger ikke, fordi kroppen er ved at bryde sammen, men fordi den forsøger at holde sig kørende.

Hvad er den rigtige forklaring på svidende muskler? Ion-ubalancer betyder, at mængden af ladede stoffer, som for eksempel elektrolytterne natrium, kalium og brint-ioner, forskubbes, når musklerne arbejder intenst. Samtidig vil ophobningen af brint-ioner gøre vævet mere surt, hvilket yderligere forstærker den brændende fornemmelse.

Men det er altså disse syrer – ikke laktat – som er synderen. af disse frie syrepartikler, der ellers ville forsure musklen, og hjælper dermed til at udskyde det punkt, hvor musklen syrer til og må give op. På denne måde kan man sige, at dannelsen af laktat er kroppens måde at købe sig lidt ekstra tid og energi under hårdt arbejde.

Det kan sammenlignes lidt med en slags nødbatteri, som kan holde hjulene på en benzilbil kørende lidt længere, når den løber tør. Men hvad så med den ømhed, man kan have i musklerne dagen derpå? Også her kan laktat frikendes. Forskere er i dag ret enige om, at muskelsmerter efter træning ret hurtigt fra muskler og blod efter endt arbejde; typisk er laktatniveauet tilbage til normalt niveau inden for få timer.

Så den stivhed i lårene, du mærker to dage efter et hårdt træningspas, kan du ikke give laktat skylden for. Det er på tide, vi giver laktat et velfortjent comeback





Mælkesyre Laktat Muskelsmerter Træning Fysiologi

