Mens medierne stod på den ene side af den grå gitterport ved Marienborg, sad Lars Løkke Rasmussen og hans tre partifæller på den anden, og journalister spurgte om de ville komme uden for porten. Et af dem varede i omegnen af otte timer, og efter bare ti minutter var mødet forbi.

På et solbeskinnet Marienborg havde den intetanende socialdemokratiske forhandlingsdelegation gjort sig klar til mødet med Moderaterne. Den seneste uge havde Mette Frederiksen , hendes særlige rådgiver Martin Justesen samt de to ministre Nicolai Wammen og Peter Hummelgaard holdt lange møder med Lars Løkke Rasmussen og Co. Et af dem varede i omegnen af otte timer, og med mødetid fredag klokken 14 var det bestemt ikke urealistisk, at socialdemokraterne skulle spise aftensmad med Moderaterne på Marienborg, hvor Enhedslisten aftenen forinden havde fået serveret frikadeller.

Første afvigelse fra normalen viste sig allerede, inden Lars Løkke Rasmussen og hans forhandlingsdelegation ankom til Marienborg. Mødetid var klokken 14. Men de var over en halv time forsinket. Da Lars Løkke Rasmussen endelig trådte ind ad døren til statsministerens embedsbolig, var der i den socialdemokratiske lejr en oplevelse af, at noget var forandret.

Især hos Løkkes tre kompagnoner. Kulturminister Jakob Engel Schmidt, folketingsmedlem Morten E.G. Brautsch og partisekretær Jonas Juul. De normalt smilende og imødekommende tre skaldede mænd kiggede en del ned i gulvet og lignede nogle, der var på vej til begravelse. Det var i hvert fald opfattelsen blandt socialdemokraterne.

Løkke opførte sig imidlertid jovialt som vanligt. Men ansigtsudtrykkene hos de tre andre bidrog ifølge TV 2s oplysninger til, at der var en anderledes og mere kølig stemning mellem parterne. Noget var i gærde. Men intet blev italesat, inden de fire socialdemokrater og fire moderate gik ind i et tilstødende lokale for at starte mødet.

Inde ved det store langbord havde socialdemokraterne forberedt sig på at tale om økonomi, og de havde forslag med, der skulle forsøge at bygge en bro mellem Moderaternes reformkrav og venstrefløjspartiernes modstand mod netop det. Ifølge TV 2s oplysninger nåede de dog slet ikke at tale om økonomi, inden Lars Løkke Rasmussen hurtigt tog ordet





Moderater og Lars Løkke Rasmussen afbryder regeringsforhandlinger med Mette FrederiksenEfter flere uger af forhandlinger har Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen valgt at afbryde forhandlingerne med Mette Frederiksen. Lars Løkke Rasmussen vil have en ny kongerunde og peger på Venstres formand, Troels Lund Poulsen, som ny kongelig undersøger.

Lars Løkke Rasmussen proposes Troels Lund Poulsen as upcoming royal inspectorPrime Minister Lars Løkke Rasmussen, from the Conservative Party (R), announces today that he will propose Troels Lund Poulsen as the new royal royal inspector. He states that Troels Lund Poulsen will focus on examining potential options for forming a new government.

Kongelig undersøger | Troels Lund Poulsen og Lars Løkke RasmussenKongehuset meddelte fredag aften, at Kongen indbyder Troels Lund Poulsen til at lede forhandlingerne om en regering uden Socialdemokratiet og Moderaterne. Troels Lund Poulsens optreden blev bemærket under de møder, han havde med ministerne. Men hvad sker der nu, da Mette Frederiksen har en koalitionsmandat på 84 mandater?

Lars Løkke Rasmussen - Mette Frederiksen: Brølfældningen genopstårFormændene for Moderaternes og Lars Løkke Rasmussens parti afbryder forhandlingerne om at danne ny regering. Formanden for Moderaterne mener, at det er nødvendigt at ryste træet og peger på Venstres formand som ny kongelig underskriver, mens Mette Frederiksen fortsat forhandler om en centrum-venstre regering efter valget 24. marts. Uden Moderaternes støtte har Mette Frederiksen ikke længere et flertal.

