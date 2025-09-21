Mød MST-aktivist Alexandre Gomes da Silva: Kampen for Landbrugsjord i Brasilien

Kom og hør Alexandre Gomes da Silva fra den brasilianske sociale bevægelse MST fortælle om kampen for landbrugsjord i Brasilien, landbesættelser, agroøkologi og MST's mobiliseringer op til COP30 i Amazonas. Arrangementet inkluderer et indblik i MST's arbejde, udfordringer og metoder, samt deres engagement i agroøkologisk produktion og bæredygtigt landbrug. Hør om MST's rolle i klimakampen.

Mød Alexandre Gomes da Silva fra den store brasilianske sociale bevægelse Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra ( MST ). Han vil fortælle om bevægelsens sejre i at opnå adgang til landbrugsjord gennem landbesættelser og give indsigt i de store mobiliseringer, der i øjeblikket finder sted i landet op til COP30 – og det populære topmøde parallelt med COP30 – i Amazonas i november. Arrangementet vil blive tolket fra portugisisk til engelsk.

MST er en vigtig aktør i kampen for landbrugsjord i Brasilien, et af de lande, hvor landbrugsjorden er koncentreret på få hænder, og hvor en reel landreform aldrig er blevet gennemført. Dette betyder, at jorden stadig i høj grad er i hænderne på de familier, der blev begunstiget med jord tilbage i kolonitiden. MST kæmper for en landreform med fokus på omfordeling til de jordløse og støtte til agroøkologisk produktion. De jordløse bønder i MST besætter typisk uproduktive store godser, dyrker jorden, og efter mange års dyrkning kan de opnå ejendomsret til jorden. Aftenen vil byde på en spændende mulighed for at dykke ned i MST's arbejde, der er afgørende for at sikre landbrugsjord til dem, der har brug for det mest, og diskutere de udfordringer, de står overfor, samt deres metoder for at opnå dette. Udover selve besættelserne, der er en central strategi, arbejder MST også med at etablere kooperativer og støtte uddannelse og udvikling af bæredygtige landbrugsmetoder. Dette indebærer en holistisk tilgang, der ikke kun fokuserer på adgangen til jorden, men også på at sikre, at de jordløse har de ressourcer og færdigheder, der er nødvendige for at trives. Dette inkluderer alt fra at udvikle deres egen produktion af sunde fødevarer, til at have et tæt samarbejde med de lokale samfund, og at arbejde for at beskytte miljøet. Denne tilgang har vist sig at være en effektiv måde at bekæmpe fattigdom og ulighed på landet, samtidig med at der sikres en bæredygtig fremtid for landbruget. Arrangementet er relevant i forbindelse med COP30, fordi MST's arbejde i Amazonas har store implikationer for klimaforandringer og bevarelse af regnskoven. Derfor er det vigtigt at lytte til Alexandre Gomes da Silva, der er en aktivist i MST og regional koordinator i Sertão do Araripe-området. Han er også aktiv i to MST-grupper i delstaten Pernambuco – LGBT Without Land og en menneskerettighedsgruppe. Han vil give et indblik i de udfordringer, som landbrugsorganisationer står overfor, i deres kamp for at sikre jord til dem, der har brug for det mest, og i et politisk klima præget af modstand mod landreform. MST's kamp for landbrugsjord er ikke blot en kamp for økonomisk retfærdighed, men også en kamp for social retfærdighed og bæredygtighed. Det er en kamp for at ændre den måde, vi producerer fødevarer på, og for at beskytte vores planet. Det er en vigtig kamp, som vi alle bør støtte





Arbejderen / 🏆 25. in DK Vi har opsummeret denne nyhed, så du kan læse den hurtigt. Hvis du er interesseret i nyheden, kan du læse hele teksten her. Læs mere:

MST Landreform Brasilien Landbesættelser Agroøkologi COP30 Alexandre Gomes Da Silva Jordløse

Danmark Seneste Nyt, Danmark Overskrifter

Similar News:Du kan også læse nyheder, der ligner denne, som vi har indsamlet fra andre nyhedskilder.

Folkefesten ManiFiesta i Belgien sætter fokus på kampen mod krigen og for velfærdDanmarks eneste røde dagblad

Læs mere »

Folkefesten ManiFiesta i Belgien sætter fokus på kampen for fred og velfærdDanmarks eneste røde dagblad

Læs mere »

Staten tager kampen op: Microsoft-frie computere på vej til tusindvis af ansatteStatens IT vil udvikle et open source-alternativ til Microsoft, der skal sikre mere konkurrence på markedet og give staten valgfriheden tilbage. Tusindvis af arbejds-pc'er er på vej ud til styrelse.

Læs mere »

Journalist tager kampen op mod ultraforarbejdet madEn journalist fra Ingeniøren satte sig for at modstå fristelsen fra ultraforarbejdet mad i fire uger og oplevede en udfordring, der oversteg forventningerne. Artiklen undersøger omfanget af ultraforarbejdet mad i supermarkeder, risiciene forbundet hermed og anvender NOVA-klassifikationen.

Læs mere »

Hvidløgseksperiment: En kvindes rejse mod sundere hud og kampen mod dårlig åndeEn amerikansk kvinde med irritabel tyktarm satte sig for at spise et råt fed hvidløg dagligt. Resultaterne overraskede, men der var også uønskede bivirkninger.

Læs mere »

Zelenskyj forventer hårde sanktioner fra USA mod Rusland | NyhederUkraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, har klare forventninger om, at USA vil indføre hårde sanktioner mod Rusland.

Læs mere »