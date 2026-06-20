Lyn, tilfældige fødselsdage og en ny støtteordning: Ugentlig nyhedsoversigt

Denne uges nyheder omfatter et kraftigt tordenvejr med lyn, en utrolig familiesammenfald om fødselsdage, et stort krydstogtsskib, en Volvo-tilbagekaldelse, en hjemmehjælper i en nødsituation, togtidsplanændringer, varm sommerluft, en personlig flytning og en ny regeringsstøtte til busser på grund af dieselpriser.

Lørdagen startede mange steder med et kraftigt tordenvejr, herunder i Sejs ved Silkeborg, hvor Majbritt Wunderlich fik fanget et imponerende billede af et lyn. Ifølge DMI var der varslet tordenvejr frem til klokken otte samme morgen, og TV 2 Vejret oplyste, at i alt 562 Lyn slog ned over Danmark i løbet af natten og morgenen.

Der var også varslet skybrud, men disse blev ikke registeret alle steder. I en anden nyhed viser matematikken, at oddsene for at tre generationer i samme familie bliver født på præcis den samme dato er 1 ud af 133.225. Alligevel er det netop sket i Jespers familie, og den utrolige tilfældighed stopper ikke dér. En kæmpe krabat, der lørdag sejlede langs den jyske vestkyst med kurs mod Cadiz i Spanien.

Skibet, kaldet Legend of the Seas, er ifølge Vesselfinder 365 meter langt og 66 meter bredt og tilhører Royal Caribbeans flåde, som også har krydstogtsskibet Icon of the Seas af næsten samme størrelse. I Sverige har medier som Aftonbladet omtalt en tilbagekaldelse af Volvo-biler, der globalt omfatter omkring 64.000 biler. Fredag bekræftede Volvo Cars Danmarks pressemedarbejder Rikke Aagaard Petersen, at den danske del af tilbagekaldelsen vedrører 1302 biler.

En alvorlig hjerteanfaldshændelse involverede Michael Andersen, men en ung mand hjalp med at få ringet 112. I togene blev der påvist afvigelser i tidsplanen, herunder afgangene ml. Herning og Aarhus kl. 9.25 og 12.25 samt den modsatte retning, der var planlagt til at køre kl. 10.05. Været lørdag bydede på temperaturer over 20 grader over største delen af landet, og nogle steder kunne det nærme sig de 30 grader.

Dog så det ud til, at Thy og Mors måtte nøjes med temperaturer under 20 grader, uden at det blev fryseligt. Om nogle måneder ændrer Jaxstyle (Jacob Krull) boformen, idet han efter fem år i sin egen lejlighed i Nørresundby ved Aalborg flytter til Thisted for at få luftforandring. Regeringen har som følge af stigende dieselpriser annonceret en ny økonomisk støtte til et udvalgt gruppe: landets trafikselskaber, der betjener busruter.

Ifølge transportminister Signe Munk (SF) er formålet at sikre, at sårbare ruter, især i landkommuner og mellem landsbyer, fortsætter med at køre på trods af de høje brændstofpriser. Hun understreger, at en økonomisk redningskrans vil forhindre lukninger, men nægter at udtale sig om den konkrete størrelse på støtten, da den skal forhandles med de involverede trafikselskaber





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