Lydløse opkald kan være første led i svindelforsøg

Eksperter advarer om, at automatiserede lydløse opkald ofte bruges af svindlere til at kortlægge aktive telefonnumre. Når du svarer på et sådant opkald, registreres dit nummer som aktivt og kan efterfølgeligt bruges i phishing eller andre former for digital kriminalitet. Læs her, hvordan du beskyttes.

For årtier siden var det blot et almindeligt armbåndsur: I dag bliver de solgt for beløber, de færreste havde forestillet sig. Telefonen er blevet en fast del af hverdagen, og de fleste af os besvarer uden videre et opkald, når mobilen ringer.

Men i takt med at digitale svindelmetoder bliver mere avancerede, er selv tilsyneladende harmløse opkald blevet noget, man bør være opmærksom på. Det kan virke som en fejl eller et fejlslagent opkald, men eksperter advarer om, at de såkaldte lydløse opkald i mange tilfælde er en del af en større strategi, der bruges af svindlere til at kortlægge aktive telefonnumre. Bag mange af disse opkald står automatiserede systemer, som kan ringe til tusindvis af telefonnumre på kort tid.

Når en person svarer på opkaldet, registrerer systemet, at telefonnummeret er i brug. Denne information kan efterfølgeligt bruges eller sælges videre til personer, der arbejder med telefonsvindel og andre former for digital kriminalitet. Det kan bruges som indgang til phishingforsøg, falske sms-beskeder eller opkald, hvor kriminelle udgiver sig for at være fra banken, myndigheder eller andre troværdige institutioner. Hvis du tager telefonen og oplever fuldstændig stilhed i den anden ende, anbefaler eksperter, at du afslutter opkaldet med det samme.

Det er også en god idé ikke at ringe tilbage til ukendte numre. I nogle tilfælde kan opkaldene komme fra dyre betalingsnumre, som kan resultere i ekstra omkostninger på telefonregningen. De fleste moderne smartphones har indbyggede funktioner, der kan filtrere eller automatisk dæmpe opkald fra ukendte afsendere. Samtidig kan apps til identifikation af telefonnumre hjælpe med at afsløre kendte spamnumre, før du svarer.

Selvom et lydløst opkald kan virke som en mindre irritation i en travl hverdag, kan det i virkeligheden være første led i et større svindelforsøg. Derfor er den bedste beskyttelse fortsat en sund skepsis og en hurtig reaktion, når telefonen ringer uden nogen i den anden ende





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Lydløse Opkald Telefonsvindel Phishing Digital Sikkerhed Spam

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