Lungeekspert: Kronprinsesse Mette-Marits lungefibrose kan kræve lungetransplantation

Kronprinsesse Mette-Marits lungefibrose har nået et punkt, hvor en lungetransplantation kan være en mulighed. Lungeekspert Tomas Mikal Eagan advarter om, at tidlig behandling og løbende opfølgning er afgørende for personer med lungefibrose.

Lungeekspert Tomas Mikal Eagan har advaret om, at kronprinsesse Mette-Marits lungefibrose kan være nået et punkt, hvor en lungetransplantation er den eneste mulighed. Lungefibrose er en kronisk sygdom , der gradvis gør lungevævet stivere og svækker lungernes evne til at optage ilt.

Sygdommen kan ikke helbredes, men behandling kan i mange tilfælde bremse udviklingen og lindre symptomerne. Eagan understreger, at en lungetransplantation normalt først bliver en mulighed, når andre behandlingsformer ikke længere giver den ønskede effekt





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