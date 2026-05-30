Lukashenko inviterer Zelenskyy til samtaler - Kyiv afviser koldt

Den belarusiske leder Alexander Lukashenko har tilbudt at møde Ukraines præsident Volodymyr Zelenskyy til direkte forhandlinger, men Ukraine afviser invitationen med henvisning til Belarus' rolle i den russiske invasion.

Den belarusiske præsident Alexander Lukashenko har overraskende inviteret Ukraine s præsident Volodymyr Zelenskyy til direkte samtaler. Invitationen blev fremsat under en pressekonference, hvor Lukashenko samtidig advarede om, at hans militær kun vil tilslutte sig den russiske invasion, hvis nogen først angriber hans land.

Han lovede dog at beskytte moderlandet fra Brest til Vladivostok, hvis udenlandske tropper rammer belarusisk jord. Lukashenko erklærede sin villighed til at møde Zelenskyy ansigt til ansigt, uanset om det er i Ukraine eller Belarus. Ukraines reaktion lod ikke vente på sig. Embedsmænd i Kyiv afviste invitationen prompte og kastede koldt vand på idéen.

Præsidentens kontor bemærkede tørt, at løfter fra Minsk har betydet ingenting, siden den massive russiske invasion blev lanceret fra belarusisk jord i 2022. Siden da har Belarus fungeret som en central base for russiske tropper og missilangreb mod Ukraine, hvilket har undermineret enhver tillid til Lukashenkos pålidelighed. Invitationen kommer på et tidspunkt, hvor krigen i Ukraine fortsætter med uformindsket styrke. Lukashenko har tidligere udtrykt støtte til Vladimir Putin, men samtidig forsøgt at undgå direkte militær indblanding.

Hans tilbud om forhandlinger kan tolkes som et forsøg på at positionere sig som en fredsmægler, men ukrainske analytikere ser det snarere som et taktisk træk for at aflede opmærksomheden fra Belarus' medansvar. Zelenskyy har gentagne gange understreget, at forhandlinger kun er mulige, hvis Rusland trækker sine styrker tilbage, og uden nogen mellemkomst fra Minsk. I praksis har Lukashenkos regime været internationalt isoleret siden den omstridte genvalg i 2020 og den efterfølgende nedkæmpelse af demokratiske protester.

EU og USA har indført sanktioner mod Belarus, og landet er blevet en paria i det internationale samfund. Alligevel forsøger Lukashenko at spille en rolle på den globale scene, men hans troværdighed er stærkt beskadiget. Kyivs afvisning er derfor ikke overraskende; den afspejler en dyb mistillid til en leder, der har ladet sit territorium blive brugt som springbræt for angreb mod nabolandet.

Spørgsmålet er nu, om Lukashenko vil forsøge at genoptage dialogen, eller om han vil fortsætte med at støtte Rusland militært. Indtil videre tyder alt på, at Belarus forbliver en brik i Putins krigsspil, men med en farlig tvetydighed, der kan få konsekvenser for hele regionen. Ukrainere, der har lidt under krigen, ser ingen grund til at tro på Lukashenks ord, når hans handlinger taler et helt andet sprog.

Situationen er fastlåst, og muligheden for en diplomatisk løsning synes fjernere end nogensinde. Lukashenkos invitation er blevet mødt med skepsis og afvisning, og selvom han hævder at ville beskytte moderlandet, er det tydeligt, at hans loyalitet ligger hos Kreml. For Ukraine er vejen frem præget af kamp og modstand, ikke af forhandlinger med en upålidelig nabo. Verden følger spændt med, men indtil videre er der ingen tegn på forandring





