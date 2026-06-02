Lucian Freud: Mesteren bag de rå portrætter og et hemmeligt testamente

Lucian Freud var en af det 20. århundredes største figurative malere. Hans intense nøgenstudier og portrætter, herunder et af Kate Moss, gjorde ham verdensberømt. Efter hans død afslørede et hemmeligt testamente, at han fravalgte sin familie og i stedet efterlod sin formue til nære venner. Udstilling på Louisiana viser hans livsværk.

Lucian Freud var en af det 20. århundredes mest betydningsfulde figurative malere. Hans intense portrætter og nøgenstudier har fascineret kunstverdenen i årtier, og hans liv var lige så kompliceret som hans værker.

Han var kendt for at male sine modeller i timevis, ofte over flere måneder, hvilket skabte en dyb psykologisk spænding i lærredet. En af hans mest berømte modeller var supermodellen Kate Moss, som han malede i 2002, da hun var gravid. Maleriet "Naked Portrait 2002" blev senere solgt for næsten 35 millioner kroner på auktion. Freuds forhold til sine modeller var ofte intens og langvarig, og han krævede total hengivenhed.

Han gav engang Kate Moss en tatovering, hvilket illustrerer den nære forbindelse, han havde med sine muser. Freud var ikke kun en mester i penselstrøg, men også en kontroversiel personlighed. Efter sin død i 2011 i en alder af 88 år afslørede hans testamente en overraskende sandhed: Han havde fravalgt sin familie. I stedet efterlod han sin formue på 42 millioner pund (ca. 362 millioner kroner) til en gruppe nære venner og medarbejdere.

Dette skabte stor medieomtale i Storbritannien og satte fokus på hans komplicerede forhold til sine børn og tidligere ægtefæller. Freud var gift flere gange og havde mange børn, men hans testamente viste, at han følte sig tættere knyttet til sine kunstneriske allierede end til sin biologiske familie. Denne beslutning afspejlede hans livslange dedikation til kunsten og dem, der støttede ham i hans kreative rejse. Lucian Freud blev født i Berlin i 1922 som barnebarn af den verdensberømte psykoanalytiker Sigmund Freud.

Hans familie flygtede til England i 1933 for at undslippe nazisterne. Han voksede op i London og udviklede tidligt en talent for tegning. Hans kunst udviklede sig fra en detaljeret, expressionistisk stil til en mere løs og kraftfuld penselføring, der lagde vægt på menneskets fysiske og psykiske sårbarhed. Hans værker, som ofte var nøgenportrætter af venner, elskere og bekendte, blev rost for deres ærlighed og følelsesmæssige dybde.

Freud modtog mange priser, herunder Order of Merit, og hans malerier opnår regelmæssigt rekordpriser på auktion. I dag er han anerkendt som en af de største malere i efterkrigstiden, og hans indflydelse på figurativ kunst er uomtvistelig. Hans arbejde kan opleves på museer verden over, senest på Louisiana Museum of Modern Art i Danmark, der præsenterer en omfattende udstilling af hans liv og værk.

Freuds arv lever videre gennem hans malerier, der fortsat udfordrer og fascinerer publikum med deres rå skønhed og menneskelige nærvær





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