Louise Hjort og Sejr Bek bliver gift - en årsdags-prise

Louise Hjort og Sejr Bek, to popular reality TV stars, got married on their one-year anniversary of their engagement on the 16th of May 2023. The couple met on the show 'Paradise' in 2022.

Louise Hjort og Sejr Bek , der begge er kendt for flere TV-programmer, er blevet gift. Et år efter deres forlovelse, den 16. maj 2023, blev de gift på datoen, da de fik hinanden under optagelserne til ' Paradise ' 2022.

Louise Hjort gik på knæ for sin forlovede og spurgte, om han ville gifte sig med hende på årsdagen for deres forlovelse. Sejr Bek takkede ja, og de blev gift på en spontan dag. De rigtige vielsesringe kommer først hjem i den kommende uge, hvorfor parret måtte nøjes med et par legetøjsringe under vielsen





