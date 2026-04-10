Louise fra Midtjylland reagerer på efterladt, såret rådyr: 'Folk er ligeglade'

En midtjysk kvinde er frustreret over et påkørt rådyr, som blev efterladt af bilisten. Hun delte et billede af det sårede dyr i en lokal Facebook-gruppe for at gøre opmærksom på problemet.

Da Louise Christensen fra Midtjylland kørte på arbejde klokken 05:30, oplevede hun noget usædvanligt. Kun et stykke nede ad grusvejen så hun en bil med lyset tændt for enden. Hun stoppede for at undersøge, hvad der var sket. En mand fra Kølkær , nær Ikast og Herning, fortalte, at nogen havde påkørt et rådyr, som stadig var i live. \Rådyret lå med lukkede øjne og så ud til at lide. Louise Christensen fortæller, at hun fik tårer i øjnene af frustration over den ligegyldighed, hun oplevede.

Manden havde allerede ringet til 1812, som ville sende nogen for at aflive dyret og afslutte dets lidelser. Louise Christensen fortsatte til arbejde, men tankerne kredsede stadig om dyret og personen, der havde forårsaget skaden. Hun følte et behov for at udtrykke sin utilfredshed og opfordre til handling i lokalsamfundet. Hun delte et billede af det sårede rådyr i en lokal Facebook-gruppe.\Louise Christensen forklarer, at dette er tredje eller fjerde gang, hun har delt billeder af påkørte dyr i den lokale gruppe. Hun ser det som en nødvendig handling for at skabe opmærksomhed. Hun bliver ked af det, når sådanne hændelser finder sted, og mener, at folk i Kølkær ofte er for optagede af deres egne gøremål til at tage ansvar. Hun uddyber, at de også har oplevet tilfælde, hvor katte er blevet efterladt på vejen efter at være blevet påkørt. Louise Christensen håber, at billedet og opslaget vil ændre folks adfærd fremover. Hun ønsker især, at personen, der påkørte rådyret, vil få dårlig samvittighed. Hun pointerer, at den mindste handling, man kan foretage efter at have påkørt et dyr, er at sikre, at det bliver aflivet. Man kan ringe til 1812 for at få hjælp, eller man kan efterspørge hjælp fra en jæger eller spørge lokalsamfundet. Louise Christensen understreger, at folk i området er bevidste om de tilgængelige muligheder for at handle korrekt i sådanne situationer





