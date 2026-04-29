Louis Nielsen lukker butikker for at fejre medarbejdere

Louis Nielsen lukker alle 80 butikker i landet i weekenden den 2. og 3. maj for at afholde et heldagsseminar og fest for sine mere end 1000 medarbejdere. Virksomheden fejrer også sin placering som Danmarks næstbedste arbejdsplads.

Louis Nielsen s mere end 1000 medarbejdere fra landets 80 butikker inviteres til et omfattende heldagsseminar og efterfølgende fest i Herning Kongrescenter. Dette betyder, at alle Louis Nielsen s butikker vil være lukket i weekenden den 2. og 3. maj.

Denne årlige begivenhed er mere end blot en fest; det er en investering i medarbejdernes faglige udvikling, trivsel og anerkendelse af deres hårde arbejde. Administrerende direktør Mads Nygaard understreger vigtigheden af at anerkende de ansatte, der dagligt yder en exceptionel indsats for kunderne og virksomhedens succes. Han håber på forståelse fra kunderne for lukningen, da formålet er at sikre, at alle medarbejdere kan deltage og nyde oplevelsen.

Traditionen for en årlig firmafest hos Louis Nielsen strækker sig langt tilbage til virksomhedens grundlæggelse i 1978 i Aalborg. Hvad der startede som en simpel aftenfest, har udviklet sig til et mere omfattende seminar, der kombinerer faglig opdatering med fejring af virksomhedens milepæle. Programmet for seminaret holdes hemmeligt for deltagerne for at skabe en følelse af spænding og overraskelse. Mads Nygaard lover en række underholdende indslag, herunder optrædener af nogle af Danmarks mest populære kunstnere.

Udover det faglige og festlige aspekt, vil seminaret også indeholde en prisuddeling, hvor fremragende præstationer inden for forskellige områder vil blive anerkendt. Priserne inkluderer Årets Louis Nielsen-butik, Årets sundhedsfaglige indsats og Årets trivsels- og kulturpris. Disse priser er en måde at fremhæve og belønne de medarbejdere, der går den ekstra mil for at levere enestående service og bidrage til en positiv arbejdskultur.

Seminaret vil også være en lejlighed til at fejre Louis Nielsens imponerende placering som Danmarks næstbedste arbejdsplads, baseret på en anonym trivselsmåling foretaget af Great Place to Work. Dette er sjette år i træk, at Louis Nielsen ligger i top 3 blandt Danmarks bedste arbejdspladser, og de er nummer 1 blandt detailvirksomheder. Mads Nygaard fremhæver, at virksomheden har en stærk kultur, der tiltrækker og fastholder talentfulde medarbejdere.

Han glæder sig til at fejre de mange medarbejdere, der har været loyale mod virksomheden i 25 og 30 år. Han understreger, at den høje arbejdsglæde er afgørende for at kunne levere en god service til kunderne, selv under højt pres og med lange åbningstider. Denne succes er ifølge Mads Nygaard et resultat af dygtige kolleger, der konstant arbejder for alles trivsel og faglige udvikling, hvilket han er meget stolt af.

Louis Nielsen demonstrerer dermed en stærk forpligtelse til sine medarbejdere og en investering i en positiv og produktiv arbejdskultur





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fra Næsten At Stoppe Til Danmarksmester: Tobias' Inspirerende HistorieTobias Hedegaard Nielsen, en murerlærling fra Skive, har vundet Danmarksmesterskabet i skills efter at have overvundet faglige og sociale udfordringer. Hans historie er et eksempel på vedholdenhed og vigtigheden af et støttende læringsmiljø.

Read more »

Smørpriserne dykker: Rema 1000 lokker med tilbud på LurpakRema 1000 i Søndersø har sat prisen på Lurpak smør ned til 12 kr. – et tilbud der kan mærkes i husholdningsbudgettet. Samtidig meldes om vejarbejde på E45 og datalækage hos 73.000 danskere.

Read more »

REMA 1000 sælger Lurpak til halv pris efter afsløring af social dumpingREMA 1000 sælger Lurpak til en markant reduceret pris som følge af, at en leverandør er blevet afsløret i social dumping for 3,8 millioner kroner. Københavns Kommune har udvidet samarbejdet mod social dumping med yderligere otte kommuner.

Read more »

Kommune retter lønfejl og trafikkaos forventes ved Lillebælt Halvmarathon – REMA 1000 med choktilbudMiddelfart Kommune har udbetalt løn til ansatte, der blev snydt. Lillebælt Halvmarathon forventes at skabe store trafikale udfordringer lørdag med spærringer af Gl. Lillebæltsbro. REMA 1000 sælger Lurpak til en usædvanlig lav pris.

Read more »

Far fløj til Madrid for at se søn møde verdensetterenEn dansk far tog på en spontan rejse til Madrid for at støtte sin søn, Elmer Møller, i hans kamp mod Jannik Sinner i Masters 1000-turneringen. Historien handler om familiær støtte, sportslige præstationer og en ung tennissplayers udvikling.

Read more »

Sydkoreansk skibsbygger byder ind på dansk fregatordre med hurtig levering og lavere prisDen sydkoreanske skibsbygger HD Hyundai Heavy Industries (HHI) konkurrerer nu om at levere nye fregatter til Danmark. Virksomheden lover at levere fire skibe på under fem år til en pris, der er 20-30 procent lavere end europæiske konkurrenters tilbud. HHI har en imponerende track record med levering af over 5.000 skibe, heraf mere end 100 flådeskibe, og har tidligere samarbejdet med danske virksomheder som Mærsk. Mens den danske regering prioriterer hastighed i oprustningen, står der dog en politisk præference for europæisk produktion i vejen for HHI’s tilbud.

Read more »