Lotte Kofoed offentligt knækker Pia Olsen Dyhr i sag om krænket rådgiver

SF-politiker Lotte Kofoed har kraftigt kritiseret partiformand Pia Olsen Dyhrs beslutning om at genansætte Thomas Nystrøm, der tidligere blev fyret for at krænke Kofoed. Den offentlige konflikt har sqat boldt op igen og har fået konsekvenser både for partiet og for Kofoed selv. Læs mere om den usædvanlige politikers tidligere kontroverser og personlige liv.

Det er ikke første gang, at Lotte Kofoed kritiserer sin egen fløj. Men det er aldrig gratis at ydmyge sin formand. Kofoed, SFs rådmand på Frederiksberg, tordnede nemlig mod Dyhr, efter hun besluttede at genansætte Thomas Nystrøm som sin særlige rådgiver.

En beslutning, der fik en gammel krænkelses- og fyringssag til at blusse op, fordi Nystrøm i 2020 blev afskediget af partiet, fordi han blandt andet havde krænket Lotte Kofoed. Kofoed har gennem flere år markeret sig som en af de mere usædvanlige SF-politikere, siger B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen. Hun har synspunkter, der er lidt atypiske for en SFer.

Hun har efterhånden flere gange været del af offentlige debatter, og så er hun ret aktiv på X, hvor hun fylder mere i debatten, end den gennemsnitlige rådmand gør. Det er blandt andet derfor, at Kofoed flere gange har trukket opmærksomhed for andet end sin politik. For mindre end et par måneder siden tiltrak hun sig også opmærksomhed, da hun rasede over en episode på X i et opslag, der i dag ikke længere fremgår af politikerens profil.

Jeg spørger, om han ikke vil give mig hånden, fordi jeg er kvinde, og han siger noget med, at hans religion ikke tillader det. Jeg beder ham om at stoppe taxaen. Jeg træder ud, beskrev hun blandt andet i opslaget. Jeg ringer til taxaselskabet og fortæller min oplevelse.

At jeg bestiller en taxa for at komme sikkert hjem, men det her ikke føles sikkert, fordi religion tilsyneladende fyldte mere end den sikkerhed, jeg troede, jeg ville få. Lotte Kofoed meldte sig ind i SF i slutningen af 2013. I 2023 kom rådmanden da også med endnu en opsigtsvækkende indrømmelse. Nemlig, at hun ret ofte tisser på gader og stræder.

Kofoed kunne i et opslag på X opliste en række offentlige steder, hvor hun havde tisset de sidste 14 dage. Steder jeg har tisset offentligt de sidste 14 dage: Mellem to biler på Hauchsvej. Offentlig have på Allegade. Offentlig park ved søerne, beskrev hun blandt andet.

Det er jo ikke alle, der lige kan lægge 25 kroner for en sodavand eller noget andet, så de kan få lov at bruge toilettet på et spisested, sagde hun til B.T. At gå mod strømmen er ikke nyt for Kofoed, selvom hun har været fast del af SF og venstrefløjen i årevis. Sidste år beskyldte hun venstrefløjen for at være for.

Hvis vi for eksempel skal tale om Israel-Palæstina-konflikten, så forventes det af mig, at jeg synes, at alt, hvad palæstinenserne gør, er rigtigt, og alt, hvad israelerne gør, er forkert. Der er ikke plads til nuancer, og der er ikke plads til en samtale, sagde hun til Berlingske. Ifølge Joachim B. Olsen er Kofoed heller ikke bleg for at kritisere sin egen fløj og give højrefløjen ret.

Hun har sådan været en lidt særlig blanding af på nogle punkter være meget woke og så samtidig kritisere sin egen fløj. Hun er tidligere sagsbehandler og har for eksempel problematiseret, at der uddeles for mange førtidspensioner ude i kommunerne. Privat danner Lotte Kofoed par med den canadiske sanger og transperson Irish Mythen, som hun blev gift med i august sidste år i Sønderjylland. Valget af bryllupslokation i den sønderjyske by var dog heller ikke tilfældigt.

For Irish Mythen har nemlig en helt særlig tilknytning til området, da hun flere gange har optrådt på Tønderfestivalen. Ægtefællerne bor sammen på Frederiksberg, hvor Lotte Kofoed også er formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Folkeoplysningsvalget og Musikudvalget i Frederiksberg Kommune. Selvom hun ofte skaber debat, har hun ikke nogen tung magtposition internt i partiet, vurderer B.T.s politisk kommentator. Lotte Kofoed spiller ikke nogen central rolle i SF.

Hun er ikke nogen indflydelsesrig person i partiet. Nu er hun gået imod Pia Olsen Dyhr og har vundet. Det er ikke gratis at påføre sin egen formand et offentligt nederlag. Selvom mange menige SF'ere helt sikkert har sympati med hende i sagen om Nystrøm, kan hun godt få det svært i SF fremover.

Der er sket lidt siden sidst! I dagens afsnit samler vi op på den seneste udvikling i SF-fadæsen, og så stiller vi det helt store spørgsmål: Hvilke konsekvenser får det for Pia Olsen Dyhr? Det gør vi, inden vi vender den benzinkrig, der i disse dage udspiller sig mellem Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet. Hvem vinder den





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