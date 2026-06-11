Lotte Kofoed kritiserer SF-formanden Pia Olsen Dyhr over ansættelse af rådgiver

Lotte Kofoed, der tidligere har været medlem af SF, kritiserer partiets formand, Pia Olsen Dyhr, over ansættelse af en chefrådgiver, som tidligere er blevet smidt ud af SF og anklaget for krænkelser. Kofoed hævder, at hun selv er blevet krænket af rådgiveren, mens de begge var i SF.

Jeg har det ikke super godt, siger Lotte Kofoed til TV 2 News torsdag morgen. Pia Olsen Dyhr har ansat en rådgiver i SF, som tidligere måtte forlade partiet efter anklager om krænkelser , kunne Politik en fortælle onsdag.

Foto: Nikolai Linares/Ritzau Scanpix En gammel metoo-sag har skabt splittelse i SF, og partiets formand, Pia Olsen Dyhr, bliver mødt af hård kritik fra egne rækker. Lotte Kofoed mener, at det er kritisabelt, at Dyhr har ansat en chefrådgiver, som tidligere er blevet smidt ud af SF, og som Kofod hævder at være blevet krænket af.

"Det har givet mig fysiske reaktioner, Jeg har svært ved at sove, og jeg føler et stort psykisk pres. Det er svært at forstå, at Pia Olsen Dyhr kan tage sådan en beslutning. Det er voldsomt at blive udsat for – det er en dobbelt krænkelse," uddyber Kofoed til TV 2 News. Rådgiveren har ifølge Lotte Kofoed krænket hende seksuelt, mens de begge var i SF.

Der var også henvendelser fra andre kvinder fra paritet, lyder det.

"Der er nu gået seks år, og efter grundige overvejelser er jeg nået frem til, at det er rimeligt at give vedkommende en ny chance. Jeg ved godt, at ikke alle vil være enige i den vurdering. Det har jeg respekt for. Men jeg mener, at mennesker både skal stå til ansvar for deres handlinger og have mulighed for en ny chance.





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