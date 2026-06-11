Longer wait times for work permits in Denmark

A Danish MP has raised concerns about the long wait times for work permits in Denmark. The issue is being investigated to understand why many applicants are experiencing longer wait times than expected. The Social Democratic Party's parliamentary spokesperson, Katrine Evelyn Jensen, has expressed her concern and plans to investigate the matter further.

Det er vigtigt, at tidsfrister bliver overholdt, når det kommer til behandle ansøgninger om arbejdstilladelser. Sådan lyder det i dag fra et folketingsmedlem. Det skal undersøges, hvorfor flere oplever længere ventetid end forventet, når de søger om arbejdstilladelse i Danmark.

Sådan lyder det i dag fra Socialdemokratiets indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen, der bor i Viborg. - Jeg synes, det er ærgerligt, at der er så forhøjede ventetider. Det er da noget, vi lige må kigge på, siger hun.sagen om 24-årige Newell Hardaker-Smith, som lige nu befinder sig i en frustrerende venteposition. Han bor i Durup, men han kommer oprindeligt fra England, hvor han er uddannet tømrer og snedker.

På grund af sin danske kæreste Mette havde han længe et ønske om at flytte til Danmark, og med hjælp fra Mettes familie fik han tilbudt et job tilbage i november 2025. Han flyttede derfor til Danmark, og i samarbejde med sin kommende arbejdsplads ansøgte han i december om en arbejdstilladelse, for ifølge danske myndigheder ville det normalvis kun tage en måned og maksimalt tre måneder at få.

Ifølge interesseorganisationen SMVdanmark er Newell langt fra den eneste, der står i den situation. De har nemlig set flere tilfælde, hvor ventetiden har været mere end seks måneder for personer som Newell. Han har ansøgt gennem det, der hedder beløbsordningen, og det er en ordning for personer, der kommer til Danmark fra et land uden for EU, men som overholder en række krav, der gør, at de kan få arbejdstilladelse i Danmark.

Det er den, som Katrine Evelyn Jensen (S) nu vil have set efter i sømmene. - Det er vigtigt generelt, når vi har sat nogle deadlines i vores samfund, at borgere og virksomheder kan stole på dem. I det her tilfælde er det dobbelt så lang tid som forventet, så her skal vi kigge på, hvad det skyldes, lyder det fra den socialdemokratiske indfødsretsordfører.

Nu går jeg til ministeren og tager den her konkrete historie med fra vores område, så vi forhåbentlig kan få gjort noget ved det. Men jeg kan selvfølgelig ikke love, at det lige kan ske over natten. Det er Styrelsen for International Rekruttering og Integration, der behandler ansøgningerne, og her lyder det, at behandlingstiden altid afhænger af, hvor mange ansøgninger man modtager på en ordning.

- Vi oplever i øjeblikket et øget antal ansøgninger på nogle af vores ordninger for eksempel positivlisten for faglærte, som blandt andet tømrere på nuværende tidspunkt er omfattet af, skriver kontorchef Frederik Gammeltoft i en mail til TV MIDTVEST. Ydermere oplyser Styrelsen for International Rekruttering og Integration, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på beløbsordningen i april 2026 lå på 36 dage, og at 64 procent af sagerne på beløbsordningen blev afgjort inden for en måned. Varehus udvider tilbud som følge af ny tenden





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