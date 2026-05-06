Lolland Kommune i strid med saglighedskravet: Opsigelse af abonnementer kan være ulovlig

Lolland Kommune står over for en potentiel juridisk kontrovers efter at have opsagt abonnementer på Folketidende som en reaktion på en kritisk artikel. Eksperter i forvaltningsret mener, at handlingen kan være ulovlig, da den ikke er sagligt begrundet. Borgmesteren har ikke kunnet kommentere, men kommunen lover at rette op på eventuelle fejl, hvis det viser sig nødvendigt. Sagen er blevet sendt til Ombudsmanden for yderligere undersøgelse.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix. Sagen om en kritisk artikel fra Folketidende udvikler sig til en juridisk og politisk kontrovers i Lolland Kommune . Kommunens beslutning om at opsige tre abonnementer på lokalavisen kan være ulovlig, ifølge eksperter i forvaltningsret.

Borgmester Marie Louise Brehm-Nielsen (Din Stemme) har ikke kunnet kommentere sagen, da hun er på ferie, men kommunen understreger, at de altid overholder lovgivningen, herunder saglighedskravet. Tidligere borgmester Holger Schou Rasmussen (A) har indrømmet, at han ville straffe avisen for den kritiske artikel, selvom han samtidig hævder, at opsigelsen var et spareforslag, der allerede var på vej før artiklen blev offentliggjort.

Professor Frederik Waage fra Syddansk Universitet udtaler, at det ikke er lovligt at opsige abonnementer som en strafaktion mod en avis. Han understreger, at offentlige myndigheder skal handle sagligt og ikke ud fra personlige eller politiske motiver. Michael Gøtze, en anden ekspert i forvaltningsret, er enig i, at kommunens handlinger kan være i strid med saglighedskravet. Han pointerer, at myndighederne i stedet bør klage til Pressenævnet, hvis de er utilfredse med mediernes journalistik.

Folketidendes chefredaktør, Ole Sloth, kommenterer kort på situationen ved at anbefale borgmesteren at søge råd hos kommunaldirektøren. Sagen er blevet sendt til Ombudsmanden for yderligere undersøgelse, og det forventes, at der vil blive taget stilling til, om kommunens handlinger er lovlige. Den kritiske artikel i Folketidende, der udløste kontroversen, indeholdt anonyme kilder, hvilket førte til yderligere kritik fra både borgmesteren og den tidligere borgmester.

Begge har udtrykt utilfredshed med avisens journalistik, men eksperterne er enige om, at det ikke er en saglig grund til at opsige abonnementer eller trække annoncer tilbage. Lolland Kommune står nu over for en potentiel kritik fra Ombudsmanden, hvis det viser sig, at beslutningen ikke var sagligt begrundet. Kommunen har dog lovet at rette op på eventuelle fejl, hvis det skulle vise sig nødvendigt. Sagen har også sat fokus på magtbalancen mellem kommunens administration og de politiske beslutningstagere.

Nogle kritikerer, at administrationen har for meget indflydelse, mens politikere føler sig reduceret til blot at godkende beslutninger. Dette spændingsfelt kan have betydning for fremtidige beslutninger i kommunen og måske også andre kommuner i Danmark. Det er endnu uvist, hvordan sagen vil udvikle sig, men den har allerede sat gang i en vigtig debat om presse- og ytringsfrihed samt de juridiske rammer for kommunale beslutninger





journalistendk / 🏆 18. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lolland Kommune Folketidende Saglighedskrav Forvaltningsret Pressenævnet

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Børn sov i rotte-bo: Kommune og børnehave holdt det hemmeligtForældre søgte aktindsigt og blev mødt af chokerende læsning om et halvt års rotteproblemer i i Børnehuset Skovly. Kommune afviser, at de ikke har taget sagen alvorligt.

Read more »

Sikkerhedsbrud i Kolding Kommune og andre aktuelle nyhederKolding Kommune har oplevet et sikkerhedsbrud, hvor en medarbejder har foretaget uautoriserede opslag i et fagsystem. Samtidig sælger Netto et smørprodukt til kun 8 kroner, og en ny analyse viser, at danskerne betaler for meget i forsikring.

Read more »

Bilvask i indkørslen frarådes i Vesthimmerlands KommuneVesthimmerlands Kommune fraråder bilvask i indkørslen i separatkloakerede områder for at beskytte miljøet, især Limfjorden. Kommunen vil være fuldt separatkloakeret om halvandet år, hvilket vil gøre bilvask i indkørslen ulovlig.

Read more »

Kommune indfører markant forbud: Nu bliver det ulovligt at vaske bilen derhjemmeEn kommune har indført et forbud mod bilvask i private hjem for at reducere vandforbruget og beskytte miljøet. Samtidig oplever Danmark en stigende bølge af billetsvindel i forbindelse med sommerfestivaler.

Read more »

Silkeborg Kommune overvejer nye parkeringspladser ved Almind SøSilkeborg Kommune diskuterer muligheden for at etablere 50-100 nye parkeringspladser ved det populære badested Østre Søbad ved Almind Sø. Mens nogle ser det som en nødvendig løsning på trafiksikkerhedsproblemer, mener andre, at man bør sprede besøgende ud til andre områder for at bevare naturværdierne.

Read more »

Udlændinge valfarter til dansk kommune af særlig grund: Steget med 191 procentUdenlandske par strømmer til Hvidovre Kommune for at blive viet.

Read more »