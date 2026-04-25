Lokaltog: Menneskelige fejl uundgåelige – store investeringer kræves for øget sikkerhed

Efter en alvorlig togulykke på Gribskovbanen understreger Lokaltogs sikkerhedschef, at menneskelige fejl er uundgåelige. Artiklen dykker ned i de sikkerhedsmæssige udfordringer på lokalbanerne, omkostningerne ved at installere akseltællere og Eurobaliser, samt behovet for at forbedre sikkerheden for både persontog og godstog.

Sikkerhed schefen for Lokaltog understreger, at menneskelige fejl er uundgåelige, efter en alvorlig togulykke på Gribskovbanen torsdag morgen. Hvert år sker der episoder, hvor tog passerer røde stopsignaler på lokalbaner, hvilket skaber farlige situationer, da to tog potentielt kan ende på samme spor.

Dette problem er særligt relevant i forbindelse med godstrafik, hvor installation af akseltællere er afgørende for at sikre sikkerheden, men også medfører betydelige omkostninger. Diskussionen om godstrafik og de nødvendige investeringer i sikkerhedsudstyr, såsom Eurobaliser og LEU-enheder, er central. Prisen for disse komponenter varierer, men et estimat for en enkelt krydsningsstation ligger på omkring 3,9 millioner kroner, og en fuld implementering på tværs af landets lokalbaner kan løbe op i 480 millioner kroner.

Udfordringen ligger ikke kun i selve udstyret, men også i den komplekse godkendelsesproces, der kræves, hver gang et nyt komponent tilføjes til systemet. Det er afgørende at sikre, at alle dele af systemet fungerer korrekt sammen, og at defekte baliser detekteres, så togene kan stoppe i tide. LEU-enheder tilbyder en potentiel løsning ved at integreres direkte i de eksisterende sikringsanlæg, hvilket kan reducere kompleksiteten.

Dog er det vigtigt at huske, at selv med avanceret teknologi er det ikke muligt at eliminere risikoen fuldstændigt. Overhalinger udgør en særlig udfordring på enkeltsporede strækninger, selvom de fleste privatbaner primært opererer med persontog uden behov for overhalinger. Hirtshalsbanen er et eksempel på en bane, hvor godstrafik integreres i persontogdriften uden at kræve overhalinger. Omkostningerne ved at opgradere sikkerheden på lokalbanerne er betydelige, men nødvendige for at minimere risikoen for ulykker.

Det er vigtigt at vurdere, om investeringen i akseltællere er berettiget, især hvis banerne primært benyttes til persontog. Derudover skal man tage højde for prisen på udstyret i hvert togsæt, herunder antenner og positionsregistreringsudstyr. Selvom togene allerede er udstyret med ERTMS for at kunne køre på BD-strækninger, er det ikke en garanti for sikkerhed, hvis de grundlæggende sikkerhedssystemer ikke er tilstrækkelige. Diskussionen om sikkerhed på lokalbanerne er kompleks og kræver en grundig analyse af omkostninger, risici og teknologiske løsninger.

Det er afgørende at finde en balance mellem sikkerhed og økonomi for at sikre en bæredygtig og sikker togdrift





Gnistrende bremser og panik i førerrummet: Lokaltog har været tæt på katastrofen i årevisOver 40 gange siden 2020 er tog kørt over for rødt på Lokaltogs strækninger. Enkelte gange har det været meget tæt på at gå lige så galt, som det gjorde torsdag morgen. Det bør føre til, at lokalbaner forsynes med automatisk togstop, mener ekspert.

Togkollision ved Hillerød: Sikkerhed på Gribskovbanen under lupTo tog kolliderede torsdag den 23. april 2026 mellem Hillerød og Kagerup. Ulykken rejser alvorlige spørgsmål om sikkerheden på Gribskovbanen og manglen på et automatisk togkontrolsystem.

Lokaltog efter voldsom ulykke: Vi har efterspurgt automatisk stop i årevisDet er umuligt at undgå menneskelige fejl, siger sikkerhedschefen for Lokaltog, der har ansvaret for Gribskovbanen, hvor en voldsom togulykke fandt sted torsdag morgen.

Lokaltog erkender menneskelige fejl efter togulykkeSikkerhedschef for Lokaltog udtaler at menneskelige fejl er uundgåelige efter en alvorlig togulykke på Gribskovbanen. Tog passerer årligt røde signaler på lokalbaner, hvilket skaber farlige situationer. Artiklen nævner også et forslag om en optisk læser til at advare mod røde signaler.

Lokaltog erkender: Menneskelige fejl er uundgåelige – sikkerhed på Gribskovbanen under lupEfter den alvorlige togulykke på Gribskovbanen erkender Lokaltogs sikkerhedschef, at menneskelige fejl er en del af realiteten. Ulykken har sat fokus på behovet for forbedrede sikkerhedssystemer og en minimering af risikoen for, at tog passerer røde stopsignaler.

Lokaltog: Menneskelige fejl uundgåelige – Sikkerhed på lokalbaner kræver store investeringerEfter en togulykke på Gribskovbanen diskuterer Lokaltogs sikkerhedschef menneskelige fejl og nødvendigheden af at forbedre sikkerheden på lokalbaner. Artiklen undersøger omkostningerne ved implementering af akseltællere og Eurobaliser, samt de tekniske udfordringer forbundet med at opgradere sikringsanlæg.

