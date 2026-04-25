Lokaltog: Menneskelige fejl uundgåelige – Sikkerhed på lokalbaner kræver store investeringer

Efter en togulykke på Gribskovbanen diskuterer Lokaltogs sikkerhedschef menneskelige fejl og nødvendigheden af at forbedre sikkerheden på lokalbaner. Artiklen undersøger omkostningerne ved implementering af akseltællere og Eurobaliser, samt de tekniske udfordringer forbundet med at opgradere sikringsanlæg.

Sikkerhed schefen for Lokaltog understreger, at menneskelige fejl er uundgåelige, efter en alvorlig togulykke på Gribskovbanen torsdag morgen. Hvert år sker der episoder, hvor tog passerer røde stopsignaler på lokalbaner, hvilket skaber farlige situationer, da to tog potentielt kan ende på samme spor.

Dette problem er særligt relevant på enkeltsporede strækninger, hvor overhalinger kan øge risikoen. Diskussionen om forbedret sikkerhed fokuserer på implementeringen af akseltællere og Eurobaliser, men prisen for disse systemer er betydelig. Mens akseltællere er nødvendige for godstrafik, er de en væsentlig investering, som måske ikke er nødvendig, hvis banen kun benyttes til persontog. Omkostningerne ved udstyr til hvert togsæt, inklusive antenner og positionsregistrering, skal også tages i betragtning.

En analyse af priser på Eurobaliser og LEU-enheder (Lineside Electronic Unit) viser, at en opgradering af sikkerheden på lokalbanerne kan løbe op i flere hundrede millioner kroner. LEU-enheder, der oversætter signaler fra sikringsanlægget til Eurobaliser, kan potentielt integreres i eksisterende systemer uden omfattende ændringer, men enhver tilføjelse af nyt udstyr kræver omfattende godkendelse. Det er vigtigt at huske, at både passive og aktive baliser ikke i sig selv er fejlsikre; systemet skal kunne detektere, om en balise er defekt.

En tidligere jernbaneinteresseret studiekammerat fremhævede, at overhalinger udgør en større risiko end selve krydsningerne på enkeltsporede strækninger. Hirtshalsbanen er den eneste privatbane med potentiale for godstrafik i dagtimerne, og her falder godstog naturligt ind i rytmen med persontog uden behov for overhalinger. Flere tog hos Lokaltog, Midtjyske Jernbaner og Nordjyske jernbaner er allerede udstyret med ETCS (European Train Control System) for at kunne køre på Banedanmarks strækninger. Dette omfatter strækninger som Snekkersten-Helsingør, Køge-Roskilde, Hobro-Frederikshavn og andre.

Implementeringen af ETCS og Eurobaliser er en kompleks proces, der kræver betydelige investeringer og grundig testning. Sikkerhedsudfordringerne på lokalbanerne er komplekse og kræver en holistisk tilgang, der tager højde for både teknologiske løsninger og menneskelige faktorer. Diskussionen om den optimale løsning fortsætter, og det er afgørende at finde en balance mellem sikkerhed, omkostninger og driftsmæssige hensyn. En potentiel løsning er at fokusere på at forbedre eksisterende systemer og procedurer, samtidig med at man gradvist implementerer nye teknologier





