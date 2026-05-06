Lokalt drama i Ådum over lukket sti i privatskov

En skovejer i Ådum har udløst vrede på sociale medier efter at have lukket en sti under jagtsæsonen af hensyn til sikkerhed og rådyr.

Det startede som et helt almindeligt opslag i en lokal Facebook-gruppe, men udviklede sig hurtigt til en digital storm, som ejeren af skoven ikke havde forudset.

René Thomsen, en mand der blot ønskede at informere sit lokalsamfund om en midlertidig ændring i adgangen til hans ejendom, befandt sig pludselig i centrum for en hidsig debat. I den lokale Ådum-gruppe, som trods sit begrænsede medlemstal på lidt over tusind personer, kogte det over, da René annoncerede, at stien mellem Rosendalsvej og Bindesbølvej i Ådum, syd for Skjern, ville blive lukket i perioden fra 1. maj til 15. juni.

Reaktionen var øjeblikkelig og overvældende, og René beskriver selv oplevelsen som en situation, hvor tingene pludselig gik helt over gevind, hvilket efterlod ham målløs over mængden af vrede kommentarer. Grunden til spærringen er både praktisk og sikkerhedsmæssig. Stien i spørgsmålet løber direkte gennem René Thomsens private skovområde, og i jagtsæsonen opstår der en farlig situation, da stien skærer direkte igennem hans skudretning.

For en jæger er sikkerheden altafgørende, og bevidstheden om, at uforudsete vandrere kan dukke op i det øjeblik, hvor et våben er i brug, skaber en uacceptabel risiko og en stor mental belastning. René forklarer, at det simpelthen ikke er sjovt eller forsvarligt at sidde i skoven med den konstante bekymring for, om folk bevæger sig ind i farezonen.

Det handler altså ikke om at begrænse folks frihed, men om at sikre, at ingen kommer til skade i en periode, hvor jagtaktiviteterne er intensive. Udover sikkerhedsaspektet spiller naturens egne cyklusser en væsentlig rolle i beslutningen. Perioden omkring maj og juni er kritisk for råvildtet, da det er her, rådyrene får deres lam. De nyfødte lam er ekstremt sårbare og afhængige af ro og skjul for at overleve.

Ved at lukke stien sikrer René Thomsen, at dyrene får den nødvendige fred uden forstyrrelser fra mennesker, hvilket er afgørende for dyrenes velfærd og overlevelsesrate i det vilde habitat. Det er en balancegang mellem menneskers ønske om rekreative oplevelser og naturens behov for uforstyrrethed, som i dette tilfælde tipper til fordel for dyrene. Juridisk set er sagen klar, selvom det ikke nødvendigvis dæmper gemytterne i kommentarsporet på sociale medier.

Mange af de vrede borgere ser stien som en offentlig ressource, fordi den ofte bliver brugt, men lovgivningen omkring adgang til private skove er specifik. Ifølge Dansk Skovforening har ejere af privatskove under fem hektar ret til at spærre for uvedkommende færdsel. Da René Thomsens skov kun dækker et areal på 1,6 hektar, er han fuldt ud inden for sine rettigheder, når han vælger at lukke stien i en begrænset periode.

Det er tredje år i streg, at han har foretaget denne spærring, men det er første gang, at det har udløst en så voldsom modstand fra lokalsamfundet. Trods den massive kritik og de mange negative tilkendegivelser på Facebook, bevarer René Thomsen en imponerende ro. Han understreger, at stien er åben for alle resten af året, og at det kun drejer sig om 45 dage, hvor sikkerheden og naturen kommer i første række.

Han udtrykker en vis ligegyldighed over for de kritiske røster, da han ved, at hans handlinger er lovlige og begrundet i hensynet til både mennesker og dyr. Sagen rejser en interessant diskussion om forventninger til adgang i det danske landskab og grænsen mellem privat ejendomsret og den folkelige opfattelse af naturens tilgængelighed





