Lokale nyheder: Fra blafferstop til edderkoppejagt

En bred vifte af lokale nyheder fra Danmark, herunder indvielse af blafferstop, vejrudsigt, dyrehold, sociale initiativer, trafiksikkerhed, personlige beretninger, teknologiske udfordringer med el-busser, sjældne dyreobservationer og pres på sundhedsvæsnet.

Fire små landsbyer i Struer Kommune har lørdag fået indviet nye stoppesteder. Disse er dog ikke tiltænkt buspassagerer, men derimod blaffere, der søger et lift. Vestjylland har allerede registreret de første nedbørsmængder. Regnvejret bevæger sig ind over landet fra vest og forventes at have nået Nordjylland, Østjylland og Fyn ved aftenstid. Mathias Nordestgaard har siden han var 12 år, ofte fået spørgsmålet om, hvornår han skulle overtage Jyllands Park Zoo efter sin far.

Nu har han truffet den beslutning, der har været undervejs i flere år. Martin Nørgaard, en 56-årig mand fra Ans, har oplevet et fald i sine sociale relationer, efter han er havnet i kørestol. Han har derfor søgt nye venskaber via et opslag på Facebook, hvilket har mødt stor positiv respons og kærlighed fra omverdenen. Politiet modtog anmeldelser fra borgere om en slingrende lastbil. Ved standsning viste det sig, at føreren var påvirket af narko. Vagthavende Simon Stage oplyser, at chaufføren fik en straksbøde. Bøden blev udstedt til den polske chauffør, idet politiet kan opkræve bøden øjeblikkeligt i sådanne tilfælde. Natten til lørdag valgte en ung mandlig bilist at flygte fra en politipatrulje i Roslev. Journalist Sophie Schou Jensen har åbent fortalt om sin personlige kamp med angst. Dagen vil indledningsvis være præget af tørt vejr, men i løbet af eftermiddagen kan der forekomme regn eller byger. På trods af regn og skyer vil temperaturen alligevel nå mellem 10 og 15 grader, potentielt lidt køligere ved kysterne. En svag til jævn vind fra sydøst og syd vil i løbet af eftermiddagen dreje mod sydvest og vest. Aften og nat forventes at blive mest tørre og skyede, med en risiko for tåge. Temperaturen vil falde til mellem fem og syv grader. I løbet af dagen blussede branden i en el-bus op igen, og batteriet viste ingen tegn på at give op. Lørdag morgen rapporterede Anders Dahl Jensen, viceberedskabschef ved Nordvestjyllands Brandvæsen, at bussen fortsat voldte problemer i løbet af natten. Fra klokken 22 i aftes til klokken 6 i morges har fire brandfolk overvåget bussen, som fire gange afgav et skud fra batteriet, efterfulgt af brændbar gas. Beredskabet fortsætter med at nedkøle batteriet og er fortsat til stede ved den udbrændte bus. På grund af el-batteriets uforudsigelighed er det endnu usikkert, hvornår brandfolkene kan afslutte arbejdet. Ifølge et opslag er der gode chancer for at observere hannerne i april og maj, når de kommer frem for at finde en mage. De kendetegnes ved deres knaldrøde bagkrop, sorte pletter og zebrastribede ben. Kommunen opfordrer borgere, der ser den sjældne edderkop, til at dele billeder eller information om fundstedet. Kompedal Plantage ved Thorning foreslås som et godt sted at lede efter mariehøneedderkopper. På Snejbjerg Skole i den vestlige del af Herning er der en tandklinik, der oplever et markant pres på voksentandplejen.





