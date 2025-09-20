Lokale investorer redder Aalborg Pirates: Ehlers sikrer ejerskab

Aalborg Pirates var tæt på konkurs, men lokale investorer trådte til og sikrede klubbens fremtid med Nikolaj Ehlers i ejerkredsen.

Ehlers' ejerskab var i fare, indtil lokale investorer tog affære med et klart budskab. At Nikolaj Ehlers skulle være ejer, var planen fra start. Men undervejs så det ud til at projektet skulle mislykkes. Foto: Johan Gørtz Hørstrup AALBORG: - Der skulle noget ekstraordinært til for at redde os. Det nemmeste havde jo været at give op, siger den afgående bestyrelsesformand Morten Fals. Han har det seneste år kæmpet en hård kamp for at sikre Aalborg Pirates ' fremtid.

En fremtid, som hang i en tynd tråd. Det stod så skidt til, at der var tvivl om der overhovedet ville være et Aalborg Pirates-hold, når den nye ishockeysæson blev skudt i gang. Hele systemet skulle ryddes, og nye stærke ejere skulle findes. De skulle have en lederskikkelse. En person, som står klubben nær og er et af de største navne i dansk ishockey. Uden at vide det var han en central del af Morten Fals' genopbygningsplaner. Planer, der begyndte på et hemmeligt møde i april 2024. Vejen til ejerskabet var vanskelig, og klubben var flere gange tæt på kollaps. En rejse, hvor hovedpersonen selv var involveret fra dag ét.





