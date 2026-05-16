Lokalavis afslører spidskandidats voldsomme fart i Mercedes

Frederica Avisen har gennem undersøgende journalistik afsløret, at en spidskandidat fra Liberal Alliance pralede med at køre 243 km/t på Facebook.

Den lille, enmandsdrevne onlineavis Frederica Avisen har for nylig bevist, at undersøgende journalistik kan have en enorm gennemslagskraft, selv når den kommer fra et beskedent medie uden store budgetter.

Historien tog fart, da den ansvarshavende chefredaktør, Palle Hansen, opdagede et opslag på sociale medier fra Liberal Alliances daværende spidskandidat i Fredericia, Kent Hedemann Kristensen. På Facebook havde politikeren pralet med sin kørestil ved at uploade et billede, der viste, at han kørte utrolige 243 kilometer i timen i sin Mercedes.

Palle Hansen, som er meget aktiv på sociale medier, greb chancen med det samme og tog flere hurtige skærmbilleder med sin iPhone, før han begav sig til et møde med andre politikere. Det viste sig senere, at opslaget hurtigt blev slettet fra kandidatens profil, hvilket kun vakte yderligere undren hos redaktøren, da det indikerede, at politikeren måske var blevet advaret om, at hans uovervejede handling var blevet opdaget.

For Hansen var dette en oplagt historie at bringe i forbindelse med kommunalvalget, da det satte fokus på politikernes troværdighed og deres overholdelse af samfundets regler. Da sagen kom frem i lyset, forsøgte Kent Hedemann Kristensen at forklare sig, men hans forklaringer vaklede hurtigt. Han hævdede blandt andet, at farten var nået i Tyskland, hvor reglerne for motorvejskørsel er anderledes. Redaktøren af Frederica Avisen kunne dog påvise uoverensstemmelser i denne forklaring ved at kigge på kandidatens egne opdateringer.

Dokumentationen viste, at han havde været i Fredericia om formiddagen og til et vælgermøde i Varde om eftermiddagen, for derefter at returnere til Fredericia om aftenen. Selvom det teknisk set er muligt at køre meget stærkt, virkede tidslinjen urealistisk i forhold til en tur til Tyskland.

Palle Hansen har også været i kontakt med færdselsafdelingen i politiet i Vejle, som forklarede, at et enkelt billede sjældent er nok til at fælde en person juridisk i en retssag, da der kræves mere omfattende beviser for at dømme for fartovertrædelser. Men for Hansen handlede historien mindre om jura og mere om moral.

Det er dybt problematisk, når en person, der ønsker at repræsentere borgerne, udviser så lidt hensyn til trafiksikkerheden og samtidig tager billeder med telefonen under kørslen, hvilket i sig selv er ulovligt og livsfarligt. Bag denne afsløring ligger en fortælling om kampen for lokaljournalistik i en digital tidsalder. Frederica Avisen har eksisteret i syv år som et rent netmedie, og det har været en økonomisk udfordring for Palle Hansen.

Han beskriver, hvordan han kæmper mod større etablerede medier som Fredericia Dagblad, der modtager betydelige offentlige tilskud, mens et uafhængigt netmedie som hans ikke får en krone i støtte. På trods af at avisen har kørt med underskud i alle år, drives Hansen af en stærk jysk vedholdenhed og en passion for at bringe sandheden frem.

Han nævner, at sagen om spidskandidaten førte til en rekordstor trafikstigning med over 8.500 ekstra besøg på siden, hvilket bekræfter, at læserne værdsætter den kritiske journalistik, som de store huse måske overser. Selvom han ikke har råd til at sponsore lokalidrætten eller ansætte flere folk, fortsætter han med at investere egne midler i siden, fordi han mener, at byen har brug for et medie, der tør stille de svære spørgsmål til magthaverne.

Det er denne motivation, der holder avisen i live, og det er netop den undersøgende tilgang, der har gjort det muligt at holde lokalpolitikere ansvarlige for deres handlinger





