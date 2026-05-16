Livlig kalv øremærkes med børn til stede

Anders Vester og Karina Berg deler en video af deres livlige kalv, der skal øremærkes. De har fået mange spørgsmål og kommentarer, og Anders Vester forklarer, at det er et tillidsbrud at holde fast i kalven. De tager børnene med for at lære dem, at de ikke må gå derind. Ifølge Karina Berg skal kalvene øremærkes inden for det første døgn.

Flere spørgsmål meldte sig, da en livlig kalv , på et par dage, skulle øremærkes, og gårdens børn fik syn for sagen. Det er bare nogen af de kommentarer, som Anders Vester og Karina Berg har fået, efter parret har delt en video af deres kalv på Facebook.

Parret bor med deres tre børn på Vester Aarupgaard nord for Aalestrup. De skal kunne beskytte deres kalve mod ræve og nu også ulve. Det er vigtigt for os, at vi har nogle dyr, der besidder det instinkt. For nyligt delte familien så en video af en kalv, som skulle have sat øremærker i.

En video der i skrivende stund er blevet afspillet over 92.000 gange, og som har givet anledning til en hel del spørgsmål. På videoen kan man netop se Anders Vester holde den to dage gamle kalv og klipse et øremærke i øret. Alt imens koen står en anelse utilfreds og ser til. Det er ikke noget, jeg glæder mig til.

Jeg kan faktisk godt føle, at det er et tillidsbrud, fordi vi normalt går og nusser om dyrene. Og her holder jeg jo fast i hendes kalv. Vi vil have nogle dyr, vi kan færdes i blandt. Det ligger som et tydeligt instinkt i køerne at beskytte deres kalve, og det er godt.

Men samtidig ønsker vi, at den trods alt kan acceptere, at vi er der og ikke går til angreb, når det er mennesker, der håndterer kalven. Ifølge parret skal kalven og koen ikke adskilles, fordi de mener, at de bør kunne være sammen med kalven uden at blive angrebet. Men Anders Vester tager alligevel sine forholdsregler, når han bevæger sig over på den anden side af hegnet. Han ved godt, at det er forbundet med en risiko.

Jeg plejer at have to regler. Hvis man går derind, skal man ikke bakke ud og virke bange, for jeg bilder mig ind, at det kan koen mærke. Regel nummer to er, at man skal være klar på at bakke ud af det, hvis noget bliver for utrygt. Et andet spørgsmål i kommentarsporet går på, at det er dumt, at de har taget børnene med ind til køerne.

Vi tror på, det er godt for børnene at se. Så det er faktisk også for sikkerhedens skyld, at vi tager dem med, så de forstår, at de ikke selv må gå derind. Ifølge Karina Berg skal kalvene øremærkes inden for det første døgn. Men netop denne ko havde formået at gemme på kalven i to dage.

Derfor var den lidt mere frisk end de helt nyfødte.





