Listeriaudbrud sendte 11 på hospitalet - stigning på 38 procent

En ny årlig rapport fra Den Centrale Udbrudsgruppe (DCUG) konkluderer, at et enkelt listeriaudbrud, der kan kobles til spiseklare fiskefrikadeller, sendte sidste år 11 personer på hospitalet. Rapporten viser en stigning på næsten 38 procent i registrerede tilfælde af listeriainfektion i forhold til 2024. Camilla Thougaard Vester, akademisk medarbejder på DTU Fødevareinstituttet, udtaler sig om de præcise årsager til stigningen.

Et enkelt listeriaudbrud, der kan kobles til spiseklare fiskefrikadeller, sendte sidste år 11 personer på hospitalet. Det er konklusionen i en ny årlig rapport fra Den Centrale Udbrudsgruppe ( DCUG ), som er et samarbejde mellem DTU Fødevareinstituttet, Styrelsen for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Statens Serum Institut, skriver Ritzau.

Sidste år blev der i alt registreret 84 tilfælde af infektion fra listeria, hvilket er en stigning på næsten 38 procent sammenlignet med 2024. Den seneste tid har der på europæisk plan været en stigning i smitte med listeria-bakterien. De præcise årsager er endnu ukendte, lyder det fra Camilla Thougaard Vester, der er akademisk medarbejder på DTU Fødevareinstituttet. ...

Sidste år blev der i alt registreret 84 tilfælde af infektion fra listeria, hvilket er en stigning på næsten 38 procent sammenlignet med 2024.

Den seneste tid har der på europæisk plan været en stigning i smitte med listeria-bakterien. De præcise årsager er endnu ukendte, lyder det fra Camilla Thougaard Vester, der er akademisk medarbejder på DTU Fødevareinstituttet. ... Et enkelt listeriaudbrud, der kan kobles til spiseklare fiskefrikadeller, sendte sidste år 11 personer på hospitalet.

Det er konklusionen i en ny årlig rapport fra Den Centrale Udbrudsgruppe (DCUG), som er et samarbejde mellem DTU Fødevareinstituttet, Styrelsen for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Statens Serum Institut, skriver Ritzau. Sidste år blev der i alt registreret 84 tilfælde af infektion fra listeria, hvilket er en stigning på næsten 38 procent sammenlignet med 2024. Den seneste tid har der på europæisk plan været en stigning i smitte med listeria-bakterien.

De præcise årsager er endnu ukendte, lyder det fra Camilla Thougaard Vester, der er akademisk medarbejder på DTU Fødevareinstituttet





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Listeria Infektion Hospitalet Stigning DCUG

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