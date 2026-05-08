Lisbet Dahl: Jeg har 20 år at gøre godt med

Den 80-årige revydronning Lisbet Dahl var torsdag aften tilbage på Bakken til premieren på årets Cirkusrevy. Hun har nylig udgivet en bog om at blive gammel og har optaget et tv-program, der vises efter hendes død.

Den pensionerede revydronning Lisbet Dahl var torsdag aften tilbage på Bakken , hvor hun deltog i premieren på årets Cirkusrevy . Den 80-årige skuespiller, der tidligere har været en fast del af revyen, måtte desværre afbryde sin sidste sæson i 2022 på grund af sygdom.

Da hun senere fortsatte i Tivolirevyen, blev hun i 2024 nødt til at melde afbud igen, denne gang på grund af en utæt hjerteklap. Nu nøjes hun med at være tilskuer, og torsdag aften var hun storsmilende til stede på Bakken til premieren. Lisbet Dahl fik selskab af Lars Løkke Rasmussen på den røde løber, og hun udtalte med et grin: Det var jo dengang. Nu skal jeg ind og underholdes.

Det er noget andet. Det er bare ærgerligt, at jeg ikke får penge for det. Men sådan er livet en gang imellem. Hun tilføjede, at hun sagtens kan lægge de faglige briller og se forestillingen som almindelig tilskuer.

Om hendes fremtidige planer sagde hun: Det ved jeg sgu ikke rigtigt. Jeg tror, jeg øver mig i at finde ud af, hvad jeg skal lave resten af mit liv. Jeg har ligesom 20 år at gøre godt med. I april fejrede Lisbet Dahl sin 80-års fødselsdag med en stor reception på Charlottenlund Travbane, hvor hun fortalte, at hun er i gang med at lave et nyt DR-program sammen med sin søn Gustav Wolter.

Hun har også for nylig udgivet bogen Man bliver jo ikke gammel i min alder, hvor hun blandt andet kommer ind på emnet døden. I bogen afslører hun, at hun har optaget Mikael Bertelsens tv-program Det sidste ord, der vises efter hendes død. Jeg er spændt. Spændt på at se, hvad der sker, for det har jeg ikke prøvet før, skriver hun





Lisbet Dahl Cirkusrevy Bakken Kultur Døden

