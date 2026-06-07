Limfjordsteatret har opsættet en sanselig og poetisk vandreforestilling i det sydlige Thy. Forestillingen hedder FLOK og handler om fællesskabets styrker og skyggesider. Det er en undersøgelse af, hvad det vil sige at være menneske i et fællesskab - og hvad der sker, når man står udenfor.

I juni måned kan du få dig en autentisk og unik vandreoplevelse i det sydlige Thy. Limfjordsteatret har opsættet en sanselig og poetisk vandreforestilling i et af sine mest omfattende produktioner nogensinde i Thy.

Forestillingen hedder FLOK og handler om fællesskabets styrker og skyggesider. Det, at høre til, men også om at stå udenfor. FLOK er ikke bare en forestilling, men en undersøgelse af, hvad det vil sige at være menneske i et fællesskab - og hvad der sker, når man står udenfor, siger Steen Nedergaard Haugesen, der er kunstnerisk leder i Limfjordsteatret Thy.

Forestillingen er en vandreoplevelse omkring Per Madsens Kær, hvor publikum bevæger sig gennem landskabet og oplever en række scener, der kombinerer scenekunst, musik og koreografi direkte i naturen. Publikum bliver inddelt i mindre grupper på 20-25 personer, som guides gennem en cirka tre kilometer lang rute i Nationalpark Thy. Undervejs møder de forskellige tableauer og fortællinger, der er integreret i landskabet. Teatret har samlet over 100 personer til at medvirke i den store, naturnære forestilling.

Forestillingen udgøres af professionelle performere fra Limfjordsteatret og Kånstkollektivet samt deltagere fra blandt andet Fyrspillene i Sydthy, Kulturforeningen Sjørring Sø og Nordvestjysk Pigekor. Meldinger om kaos hos landmændene er ikke relevant for denne forestilling, men der er godt nyt fra Johnny Madsens galleri, der er pludselig centrum i en potentiel bombe under populært spillested. Det er dog ikke en sang fra de varme lande, men en autentisk og unik vandreoplevelse, der kan gives i juni måned.

Forestillingen handler om fællesskabets styrker og skyggesider, og det, at høre til, men også om at stå udenfor. Det er en undersøgelse af, hvad det vil sige at være menneske i et fællesskab - og hvad der sker, når man står udenfor. Forestillingen er en vandreoplevelse omkring Per Madsens Kær, hvor publikum bevæger sig gennem landskabet og oplever en række scener, der kombinerer scenekunst, musik og koreografi direkte i naturen.

Publikum bliver inddelt i mindre grupper på 20-25 personer, som guides gennem en cirka tre kilometer lang rute i Nationalpark Thy. Undervejs møder de forskellige tableauer og fortællinger, der er integreret i landskabet. Teatret har samlet over 100 personer til at medvirke i den store, naturnære forestilling. Forestillingen udgøres af professionelle performere fra Limfjordsteatret og Kånstkollektivet samt deltagere fra blandt andet Fyrspillene i Sydthy, Kulturforeningen Sjørring Sø og Nordvestjysk Pigekor.

Det er en unik mulighed for publikum at opleve en autentisk og poetisk vandreforestilling i det sydlige Thy. Forestillingen handler om fællesskabets styrker og skyggesider, og det, at høre til, men også om at stå udenfor. Det er en undersøgelse af, hvad det vil sige at være menneske i et fællesskab - og hvad der sker, når man står udenfor.

Forestillingen er en vandreoplevelse omkring Per Madsens Kær, hvor publikum bevæger sig gennem landskabet og oplever en række scener, der kombinerer scenekunst, musik og koreografi direkte i naturen. Publikum bliver inddelt i mindre grupper på 20-25 personer, som guides gennem en cirka tre kilometer lang rute i Nationalpark Thy. Undervejs møder de forskellige tableauer og fortællinger, der er integreret i landskabet. Teatret har samlet over 100 personer til at medvirke i den store, naturnære forestilling.

Forestillingen udgøres af professionelle performere fra Limfjordsteatret og Kånstkollektivet samt deltagere fra blandt andet Fyrspillene i Sydthy, Kulturforeningen Sjørring Sø og Nordvestjysk Pigekor. Det er en unik mulighed for publikum at opleve en autentisk og poetisk vandreforestilling i det sydlige Thy. Forestillingen handler om fællesskabets styrker og skyggesider, og det, at høre til, men også om at stå udenfor.

Det er en undersøgelse af, hvad det vil sige at være menneske i et fællesskab - og hvad der sker, når man står udenfor. Forestillingen er en vandreoplevelse omkring Per Madsens Kær, hvor publikum bevæger sig gennem landskabet og oplever en række scener, der kombinerer scenekunst, musik og koreografi direkte i naturen. Publikum bliver inddelt i mindre grupper på 20-25 personer, som guides gennem en cirka tre kilometer lang rute i Nationalpark Thy.

Undervejs møder de forskellige tableauer og fortællinger, der er integreret i landskabet. Teatret har samlet over 100 personer til at medvirke i den store, naturnære forestilling. Forestillingen udgøres af professionelle performere fra Limfjordsteatret og Kånstkollektivet samt deltagere fra blandt andet Fyrspillene i Sydthy, Kulturforeningen Sjørring Sø og Nordvestjysk Pigekor.





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Limfjordsteatret FLOK Vandreforestilling Det Sydlige Thy Fællesskab Menneske Kultur Kunst

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