Lille speedwaytalent drømmer om at blive den største

Sexårige Arvid fra Herning er fuld af energi og passion for speedway. Han træner flere gange om ugen på Uhrebanen i Karup og drømmer om at blive den største. Hans far, Christian Ørts, står ved hans side som træner og støtter ham i hans drømme. For dem handler det ikke kun om at vinde, men om at have det sjovt sammen.

I det larmende speedwaymiljø ved Uhrebanen i Karup står mere end 20 cykler parat som galopheste i startboksen. Lyden af brummende motorer fylder luften, og selvom de endnu ikke har fået jord under hjulene, er det en symfoni for seksårige Arvid fra Herning .

Med en elastik i hånden og støvler, der skraber i jorden, hopper han op og ned i utålmodighed. Han kan næsten ikke vente med at komme ud på banen, hvor han træner flere gange om ugen. - Jeg elsker at køre hurtigt og give fuld gas, siger han med et bredt smil. Når han bliver spurgt, om han bliver den største, nikker han genert.

Arvid Ørts er vokset op i speedwayverdenen og har kørt siden han var tre år gammel. Dengang startede han med en sidevogn for at holde balancen, men nu er det andre færdigheder, han øver sig på. - Man skal bukke sig rundt i svingene, og det er lidt svært, men jeg øver mig, siger han. I dag kører han på en ombygget Yamaha crosser, en PV-50, der er tilpasset speedwaykørsel.

I modsætning til de store speedwaycykler har hans cykel bremser, hvilket gør det lidt nemmere for ham at kontrollere den. Selvom Arvid er den, der sidder på cyklen, er han ikke alene om hobbyen. Hans far, Christian Ørts, fungerer som hans personlige træner og hjælper ham med alt fra tøj til udstyr. - Vi har det megasjovt sammen.

Det er en fantastisk måde at være sammen med sine børn på, og som familie har vi det bare rigtig godt med det, siger Christian. Når Arvid kører rundt på den ovale bane, følger Christian nøje med og giver velmenende råd. - Du skal holde gas på, eller husk at løbe i starten, råber han engang imellem. Men det vigtigste for Christian er, at de har det sjovt sammen.

- For mig handler det om, at vi har det sjovt. Hvis Arvid ikke synes, det er sjovt, så stopper vi, siger han. Selvom Arvid har kørt banen tynd flere gange under dagens træning, er han langt fra færdig. - Aldrig, siger han skråsikkert, når han bliver spurgt, hvornår han vil stoppe med at køre.

For ham er speedway mere end en hobby; det er en passion, der vil følge ham i mange år fremover





tvmidtvest / 🏆 20. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Speedway Børn Træning Familie Herning

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ung iværksætter scorer succes med guldopkøb i HerningMalthe Jean Kjærgaard har fundet en niche som opkøber af ædelmetaller i Herning, hvor han udnytter et hul i markedet ved at tilbyde vurdering og opkøb til kunder i mindre byer. Forretningen er blevet en succes, drevet af stigende guld- og sølvpriser.

Read more »

Ansat tog fra kassen og efterlod by i krise: Nu er der godt nytDen seneste tid har været vanskelig for købmandsforretningen i Hodsager mellem Holstebro og Herning. Men nu er der endelig lys for enden af tunnelen.

Read more »

Herning Blue Fox vinder DM-guld efter 13 års ventetidHerning Blue Fox har vundet Danmarksmesterskabet i ishockey efter at have slået Herlev Eagles 4-0 i finaleserien. Direktør Torben Skovsgaard, der har været i klubben i 13 år, kan endelig fejre et mesterskab.

Read more »

Herning Turist vil fyre chauffør for at bruge sikkerhedssele – kritik haglerEn buschauffør i Herning Turist risikerer at blive fyret for at bruge sikkerhedssele, selvom bussen ikke har en monteret. Chaufføren, Jette Pedersen, føler sig usikker og kritiserer selskabet for ikke at investere i sikkerhed. Herning Turist henviser til færdselsloven, men chaufføren insisterer på at køre med sele. Selskabet afviser, at busserne er farlige, men indrømmer fejl.

Read more »

Da finalekampen blev allermest spændende faldt Tobias' børn i søvn under trappenDer er 14 år siden, at Tobias Pedersen sidst har oplevet Herning Blue Fox vinde det danske mesterskab. Men nu er guldet igen tilbage i det midtjyske - og det er stort for Herning Blue Fox-fanen.

Read more »

Nyt dansk cykelhold på kontinentalniveau fra 2027CeramicSpeed Racing Aros Forsikring, med base i Herning, opgraderes til et kontinentalhold og vil konkurrere internationalt fra 2027. Holdet ser frem til øget konkurrence og vil fokusere på at udvikle lokale talenter.

Read more »