Lil Nas X føler sig bedre efter behandling; Større omlægning af Aarhus' varmeforsyning; 12 års fængsel for drabsforsøg; USA gennemgår militær tilstedeværelse i Europa; Israelsk minister afbryder kontakt med EU-chef; Iran-USA-rammeaftale underskrevet; Unge landbrugselever ser frem til branchen

Rapper Lil Nas X føler sig bedre efter et nøgent Instagram-opslag og behandling for bipolar lidelse. Aarhus forbereder en stor omlægning til vedvarende energi i fjernvarmen. En 25-årig mand får 12 år for drabsforsøg hyret via Signal. USA vil gennemgå sin militære tilstedeværelse i Europa for at styrke NATO-ansvar. Israels udenrigsminister bryder kontakt til EU's udenrigschef efter en kontroversiel udtalelse. En rammeaftale mellem Iran og USA er underskrevet med 14 punkter. Unge landbrugselever ønsker tættere forbindelse mellem forbruger og producent og klare regler.

Rapper Lil Nas X har fået 'det meget bedre' efter nøgenvandring i gader sidste år. Det er omkring et år siden, at rapperen sidst var aktiv på Instagram, men nu er han tilbage og fortæller, at han har det meget bedre og føler mindre frygt i sit hjerte efter en episode sidste år, der førte til hans anholdelse.

I april fik han tilladelse til at deltage i et behandlingsprogram for mental sundhed efter diagnosticering med bipolar lidelse. I Aarhus forberedes den største omlægning af varmeforsyningen nogensinde, hvor Studstrupværket skal skifte fra afbrænding af træpiller til elektrisk opvarmning af fjernvarmevandet ved hjælp af varmepumper. Ifølge Bjarne Munk Jensen, direktør i kommunens forsyningsselskab Kredsløb, vil fjernvarmen fremover produceres af vedvarende energikilder.

Når strømmen er billig, kan Kredsløb opvare varmt vand i store tanke og gemme energien til perioder med mindre sol- og vindenergi. Studstrupværkets blok 3 leverer i dag varme til omkring 106.000 husstande og elektricitet til omkring 230.000 husstande i Aarhus-området. I Retten i Glostrup er en 25-årig mand blevet kendt skyldig i drabsforsøg og idømt 12 års fængsel. Retten finder det bevist, at manden blev hyret via den krypterede beskedtjeneste Signal til at begå drabet.

USA's planer om en gennemgang af sin militære tilstedeværelse i Europa inden for seks måneder vil sikre, at NATO hurtigt bevæger sig mod, at Europa tager det primære ansvar for Europas forsvar. USA har omkring 100.000 soldater udstationeret i Europa og ønsker at trække en del hjem sammen med offensive kapaciteter som kampfly. Israels udenrigsminister, Gideon Saar, vil afbryde al kontakt med EU's udenrigschef, Kaja Kallas, på grund af en udtalelse, hvor hun angiveligt sammenlignede Israel med apartheidstyre i Sydafrika.

Udtalelsen faldt angeændig på et lukket møde i Mexico. Rammeaftalen mellem Iran og USA omfattende 14 punkter er færdigforhandlet og underskrevet. Punkterne dækker over åbningen af Hormuzstrædet, Irans atomprogram, indefrosne milliarder og beriget uran. DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen bemærker særligt punkt to.

I en tid, hvor landbruget er i vælten og konflikterne mellem landbrugsorganisationerne og regeringen er intense, er Lykke Kruse og Lars-Emil Stamp ved at afslutte deres eksamener på Kjærgaard Landbrugsskole. De ser optimistisk på en fremtid i landbruget, men efterlyser mindre afstand mellem forbruger og producent samt gennemskuelige regler, der fremmer samarbejde med branchen





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