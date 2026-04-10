Liberal Alliance ekskluderer nyvalgt folketingsmedlem: Sagen om Cecilie Liv Hansen

Cecilie Liv Hansen blev ekskluderet fra Liberal Alliance blot fire dage efter folketingsvalget. Baggrunden er hendes kærestes angivelige involvering i narkosalg. Partileder Alex Vanopslagh erkender, at sagen ser ”klovneagtig” ud, og at partiets screeningsprocesser skal strammes op.

Det ser mildest talt ”klovneagtigt” ud, at den nyvalgte Cecilie Liv Hansen blev ekskluderet fra Liberal Alliance blot fire dage efter folketingsvalget i marts, erkender partileder Alex Vanopslagh . Årsagen er ifølge partiet, at hun skulle have løjet om sin kærestes involvering i narkosalg, og at parrets hjem var blevet ransaget som led i en kommende retssag. Vanopslagh udtrykker beklagelse over forløbet og erkender behovet for at stramme partiets screeningsprocesser.

Det er klart, at episoden giver et uheldigt indtryk, siger han til TV 2 News. Vanopslagh understreger, at han ville ønske, at partiet havde haft kendskab til sagen tidligere, så man kunne have fravalgt hende fra opstillingslisten inden valget. Hun fortsætter nu som løsgænger i Folketinget, og er også valgt til både byrådet og regionsrådet. Det er endnu ikke afklaret, om hun vil fortsætte i alle tre roller. Vanopslagh pointerer, at sagen er alvorlig, og at narkokriminalitet i den skala, som ransagningen af hjemmet indikerer, er uacceptabel. Han beskriver sagen som værende mere omfattende end blot et par mindre lovovertrædelser. Hendes kæreste, Søren Emil Hoppe Steenberg, har erkendt at have solgt cannabis og har tidligere fået beslaglagt euforiserende stoffer og et kontantbeløb. Denne erkendelse bidrager til den alvorlige karakter af sagen, mener Vanopslagh. Under valgkampen erkendte Alex Vanopslagh selv, at han havde indtaget kokain en til to gange i sin tid som folkevalgt og formand for partiet. Denne indrømmelse satte en stopper for kritikken fra politiske modstandere i forhold til sagen omkring Cecilie Liv Hansen. Kritikere har blandt andet rejst spørgsmål omkring partiets moral og dobbeltmoral. Cecilie Liv Hansen stillede op i Kolding og overgik den tidligere formand for Retsudvalget, Steffen Larsen, som ikke opnåede genvalg. Hendes valgsejr blev altså kortvarig efter at være blevet ekskluderet fra partiet kort efter folketingsvalget. Det er ikke kun et slag for Liberal Alliance, men også for den enkelte politiker, der nu står over for en usikker fremtid i politik. Liberal Alliance står nu over for den udfordring, at de skal forsøge at genopbygge tilliden hos vælgerne. Eksklusionen af Cecilie Liv Hansen sætter også fokus på partiets interne procedurer og screeningsprocesser. Vanopslagh har erkendt, at disse processer trænger til en revision, således at lignende situationer undgås i fremtiden. Det er vigtigt for et parti som Liberal Alliance, der profilerer sig på ordentlighed og ansvarlighed, at de tager denne sag alvorligt. Det er afgørende for partiets omdømme og fremtidige succes. Samtidig er det også en påmindelse om, at politikere er mennesker, og at de kan begå fejl. Det er dog vigtigt, at man tager ansvar for sine handlinger og er åben om de faktuelle omstændigheder. Denne sag kan potentielt skade Liberal Alliances omdømme, da det rejser spørgsmål om, hvorvidt partiet har tilstrækkelige kontrolmekanismer og etisk standard. Tilliden til politikere er afgørende for demokratiets funktion, og derfor er det vigtigt, at partiet handler hurtigt og effektivt for at minimere skaderne. Sagen kan også påvirke de politiske relationer i Folketinget, da andre partier kan bruge sagen til at kritisere Liberal Alliance. Det er derfor vigtigt, at partiet formår at håndtere situationen på en professionel og transparent måde





