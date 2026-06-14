Liam O'Connor skifter fra rap til standup og bliver selvGjortMillionærDrøm

Rapperen og musikeren Liam O'Connor, også kendt som L.O.C., har vendt underskud til millionoverskud, efter at han har slået over til standup. Det viser sig at være en lukrativ beslutning, da han har opnået en bruttofortjeneste på 6.700.000 kroner i 2025. Efter skat ender SGMD med et overskud på 3.384.460 kroner for året 2025.

Det lader til at være en ganske god forretning at gå fra rap til standup, hvis man kigger i det seneste regnskab for selskabet SGMD ApS, som Liam O'Connor har afleveret.

Rapperen og musikeren Liam O'Connor, også kendt som L.O. C., har vendt underskud til millionoverskud. Den tidligere 'Voice'-dommer har de seneste år optrådt som standup-komiker fremfor som rapper, og det viser sig at være en lukrativ beslutning. I hvert fald fremgår det af det seneste regnskab for anpartsselskabet SGMD, der står for 'SelvGjortMillionærDrøm', at bruttofortjenesten i 2025 lød på intet mindre end 6.700.000 kroner.

Efter skat ender SGMD med et overskud på 3.384.460 kroner for året 2025. Personaleomkostningerne i selskabet - hvor der kun er én ansat - lyder på 2.324.000 kroner, mens udbyttet af selskabet er 400.000 kroner. Den ene ansatte, som meget vel kunne være Liam O'Connor, kunne altså hive en løn ud på cirka 190.000 kroner om måneden. L.O.

C. lavede i 2025 sit første onemanshow, 'Liam O'Connor - nu som komiker'. Næste år tager han på turné med sit andet standupshow, 'Skamløst'. Det er ikke første gang, at en rapper eller musiker har slået over til standup, men det er første gang, at en sådan beslutning har ført til en sådan lukrativ afvikling. Det er også første gang, at en rapper eller musiker har slået over til standup, og har haft så stor succes.

Det er ikke kun Liam O'Connor, der har slået over til standup, men også andre raper og musikere har gjort det. Det er dog første gang, at en sådan beslutning har ført til en sådan lukrativ afvikling. Det er også første gang, at en rapper eller musiker har slået over til standup, og har haft så stor succes. Det er ikke kun Liam O'Connor, der har slået over til standup, men også andre raper og musikere har gjort det.

Det er dog første gang, at en sådan beslutning har ført til en sådan lukrativ afvikling. Det er også første gang, at en rapper eller musiker har slået over til standup, og har haft så stor succes. Det er ikke kun Liam O'Connor, der har slået over til standup, men også andre raper og musikere har gjort det. Det er dog første gang, at en sådan beslutning har ført til en sådan lukrativ afvikling





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