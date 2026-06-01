Liam Børre Bastrup jubler over Jonas Vingegaards triumf

Liam Børre Bastrup , en otteårig dreng, der har leukæmi , har jublet over sin store idol Jonas Vingegaard 's triumf i Giro d'Italia. Liam var iført en særlig outfit, da han modtog en personlig hilsen fra cykelrytteren.

Liams forældre, May og hendes mand, var overrasket over at se deres søn være fuld af energi og fejre sit idol. Liams mor, May, fortalte, at det rører hende dybt at se ham så glad, når man tænker på, hvad han har været igennem. Familien skålede i lyserød børnechampagne og sad klistret til fjernsynet, da Jonas Vingegaard løftede trofæet. Liam jublede og brød igen ud i sang.

Han syntes, det var sejt, at Vingegaards søn også havde lyserødt på. Liams forældre var blevet inviteret af HBO Max til at komme ind og se deres Giro d'Italia-studie, og inden tirsdagens etape fangede deres reportere Jonas Vingegaard og spurgte, om han havde lyst til at sende en hilsen til Liam. Cykelrytteren ønskede Liam alt det bedste og håbede, at han ville blive rask igen og komme ovenpå. Liam blev helt rørt og var lige ved at græde.

Det var en superfed oplevelse for familien at komme ind i studiet, tale med cykeleksperterne og trykke på knapper i teknikrummet. Udover løftet om den lyserøde kjole, betyder Vingegaards italienske succes, at familien Børre Bastrup også snart tager turen til cykelrytterens flise i Skive





