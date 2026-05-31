Lene Beier søger deltagere til nyt tv-program om at drive hotel

Lene Beier, kendt fra 'Landmand søger kærlighed' og 'Beier og Alpehotellet,' er på udkig efter deltagere til et nyt tv-program. Hun og hendes mand Anders Beier driver Hotel Edelweiss by Beier i Østrig. I forbindelse med flytningen til Østrig stoppede hun samtidig som vært på 'Landmand søger kærlighed' og 'Vi drukner i rod.'

Vi kender hende fra 'Landmand søger kærlighed' og 'Beier og Alpehotellet.

' Nu kan du snart opleve Lene Beier i et nyt tv-program. Har du købt dit eget hotel eller et Bed and Breakfast, og har du lyst til at fortælle andre om, hvor hårdt og fedt det er? Hun er nemlig på udkig efter deltagere til et helt nyt tv-program. I en story på Instagram afslører tv-værten, at optagelserne til programmerne faktisk allerede er i gang.

Allerførst skal hun nemlig have fat i nogle flere, der har lyst til at være med. Det, vi søger, er nogen, der har gjort det samme som os, og som er okay med at vise på tv, at det også er hårdt. At der er en masse udfordringer, og at det ikke altid er en dans på roser, siger hun i storyen.

Målet er at få lavet 'et ærligt program om, hvad det vil sige at kaste sig ud i at udleve sin drøm, med alt hvad det indebærer.

' Siden december 2024 har hun og manden Anders Beier drevet deres eget hotel Hotel Edelweiss by Beier i Østrig. I forbindelse med flytningen til Østrig stoppede hun samtidig som vært på 'Landmand søger kærlighed' og 'Vi drukner i rod.





