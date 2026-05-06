Lene Beier: Fra tv-vært til hotelejer i Alperne – et liv med familie og fællesskab

Tv-værten Lene Beier og hendes familie har forladt Danmark for at leve et nyt liv som hotelejere i Østrig. I programmet Beier på alpehotellet følger vi deres hverdag, hvor arbejde og familie går hånd i hånd. Livet i Alperne har styrket deres relationer og skabt et tæt fællesskab med medarbejderne.

Bodil Jørgensen udtaler med direkte stikpille: Det må da kunne lade sig gøre i sådan et lillebitte putteland som Danmark. Når hverdagen er præget af tempo, arbejde og forpligtelser, kan det være svært at finde tid til det, der virkelig betyder noget.

Men for tv-vært Lene Beier og hendes familie tog livet en ny retning, da de valgte at flytte til Alperne. Sammen med sin mand Anders og parrets to sønner har Lene Beier kastet sig ud i et nyt kapitel som hotelejere i Østrig. Siden december 2024 har familien drevet Hotel Edelweiss, og deres hverdag bliver fulgt i programmet Beier på alpehotellet.

Selvom livet som hotelværter indebærer lange arbejdsdage og mange opgaver, er det ikke det, der fylder mest for Lene Beier. Hun beskriver det som den største gave at kunne være sammen med sin familie hver eneste dag. Det nye liv i Alperne har ikke kun styrket relationen i den nærmeste familie. Ifølge Lene Beier føles det lille team som en slags udvidet familie, hvor der altid er nogen at være sammen med.

Den tætte hverdag smitter også af på sønnerne, som har fået en anderledes opvækst med både arbejde og fritid samlet ét sted. De tilbringer tid med medarbejderne, tager på ski og indgår naturligt i fællesskabet omkring hotellet. Der er også tidspunkter, hvor hotellet holder lukket, og hvor de kan trække sig tilbage og nyde roligere stunder sammen. For Lene Beier er det vigtigt at vise hele billedet.

Én ting står dog klart. Livet i Alperne har bragt familien tættere på hinanden, end de tidligere har oplevet.





