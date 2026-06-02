Lene Beier er ikke længere vært på 'Vi drukner i rod'

Sara Lygum overtager mandagsprogrammet 'Vi drukner i rod' fra Lene Beier. Ny eksperter på programmet er designeren Lambang Arianto og snedkeren Mia Topp.

Lene Beier s faste program er tilbage på skærmen med en ny vært ved roret. Tv-værten Lene Beier og hendes familie er flyttet til Østrig for at drive Hotel Edelweiss , som der er kommet 'Beier på alpehotellet'-serien ud af - hvis juleversion Bubber bestemt ikke er begejstret for.

Men som mandagens seere om ikke andet opdagede, så er det altså ikke længere Lene Beier, der er i front på mandagsprogrammet som i de fire forudgående sæsoner. Sara Lygum er ny vært på 'Vi drukner i rod', som også har fået de nye eksperter, designeren Lambang Arianto og snedkeren Mia Topp. Værtstafetten er nemlig blevet overtaget af 'Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed'-værten Sara Lygum, der i premiereafsnittet hjælper Niccoline og hendes fire børn med at rydde op i hjemmet i Rødovre.

Samtidig er eksperterne, oprydningseksperten Marianne Gammelhaard og tømreren Dennis Nielsen, også blevet skiftet ud med designeren Lambang Arianto og snedkeren Mia Topp. Det er dog godt et år siden, at Lene Beier bekræftede, at hun var færdig på dette ene af sine flertallige TV 2-programmer, nemlig 'Vi drukner i rod'. Årsagen var, at hun samlede kræfterne til sit og familiens hotel Edelweiss, hvilket man netop kan følge i hendes TV 2-program 'Beier på Alpehotellet'.

Ægteparret Anders og Lene Beier er flyttet med familien til Østrig, hvor de sammen driver Hotel Edelweiss, som man kan se i deres TV 2 Fri-program 'Beier på Alpehotellet', der netop har haft premiere på sin tredje sæson. Samtidig sagde Sara Lygum, at hun var mere end klar til at overtage 'Vi drukner i rod' fra Lene Beier som vært.

Lene Beiers mand fik derimod noget af et rap over nallerne i den nye sæson af familiens eneste tilbageværende TV 2-serie





