Lemvig har dårligst sommervejr i Danmark ifølge TV2 Vejret

En ny analyse fra TV2 Vejret viser, at Lemvig Kommune har det dårligste sommervejr i Danmark når der tages højde for sol, varme, vind og nedbør. Kommunen får kun 39,7 point i en ratingsliste, hvor solrige og varme lokaliteter får de højeste point. Også flere andre vestkystkommuner samt Skive og Struer scorer lavt. I solskinstimer ligger Ikast-Brande, Herning, Silkeborg og Viborg nederst med lidt over 610 timer, mens der er en forskel på næsten 200 timer til den mest solrige kommune. Lemvig og Thisted er også blandt de største når det gælder blæsevejr, og de laveste sommer temperaturer.

Hvis du bor i Lemvig og synes, det er koldt og blæsende hele sommeren, så er du ikke helt ved siden af.. Her tages der udgangspunkt i et pointsystem, der vægter sol og varme højt sammen med svag vind og ingen nedbør .

Allernederst på listen finder man Lemvig Kommune med 39,7 point. Dermed har Lemvig Kommune det dårligste sommervejr i hele Danmark. Resten af kommunerne ved vestkysten samt Skive og Struer, ligger også under 50 point. Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises.

Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her. I forhold til solskinstimer scorer Midt- og Vestjylland igen lavt. Her er det Ikast-Brande, Herning, Silkeborg og Viborg som skraber bunden med kun lidt over 610 timer. Der giver en forskel på næsten 200 timers sol mellem den solrigeste kommune og de solfattigste, skriver TV2 Vejret.

I forhold til kommuner mest flest blæsevejrsdage ligger Lemvig og Thisted ikke overraskende i top fem. Herning Kommune er i top fem i forhold til flest nedbørsdage, og igen topper Morsø, Thisted og Lemvig listen, når det kommer til de laveste temperaturer i sommerperioden. Dit digitale aftry





tvmidtvest / 🏆 20. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sommervejr Lemvig TV2 Vejret Sol Varme Blæsevejr Nedbør Danmark Kommuner

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Dommer truet med tæsk under U15 kamp i LemvigEn far til en spiller truede dommer Søren Buhl med tæsk under en U15 fodboldkamp mellem Lemvig IF og Hanstholm IF. Dommeren ringede efter politiet, og hændelsen har vakt bekymring i fodboldmiljøet om forældres opførsel.

Read more »

Stigning i antallet af rumænere dømt for indbrud i DanmarkAntallet af domme mod rumænere for indbrud og tyveri i Danmark har mere end fordoblet sig siden 2020, hvilket gør Rumænien til det land med flest dømte udlændinge inden for disse forbrydelser.

Read more »

Danmark på VM 1986: Spænding, skuffelse og legendarisk MexicoErindringer fra dansk fodboldlandsholdets rejsen til VM i Mexico 1986, fokus på den nervøse otteendedelsfinale mod Spanien, og hvordan træning, træthed og eventuelle overraskelser påvirkede spillet. Artiklen inkluderer anekdoter fra Klaus Berggren og et blik på kampen, der formede Danmarks fodboldlandskab.

Read more »

PET advarer: Iran udgør en terrortrussel mod DanmarkFor første gang nævner PET, at Iran kan udgøre en terrortrussel mod Danmark. Det er bemærkelsesværdigt og skærper trusselsbilledet.

Read more »