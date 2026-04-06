Lektier i folkeskolen: Stjæler de bare tid?

Forskning viser, at traditionelle lektier har begrænset effekt på børns læring. Eksperter opfordrer til en gentænkning af lektiernes rolle og udformning for at skabe mere meningsfuld læring og frigøre tid for både børn og forældre.

Børn lærer stort set intet af traditionelle lektier, lyder den klare melding fra forskere og eksperter. Budskabet er enkelt: Lektier skal give mening, være tilpasset det enkelte barn, og ellers er de blot tidsrøvere for både børn og forældre. Denne problemstilling er omdrejningspunktet for en voksende debat om folkeskolens traditionelle undervisningsmetoder og den effekt, de har på børns læring og udvikling.

Forskning, både dansk og international, peger på en bekymrende tendens, især blandt de yngste elever: Lektier, som de traditionelt er udformet, har minimal eller ingen effekt på indlæringen. Dette rejser spørgsmålet: Hvorfor fastholder vi så disse lektier? En problemstilling, der kræver en dybdegående analyse af pædagogiske principper, læringsmetoder og børns individuelle behov.\For at dykke ned i denne problematik har vi taget en snak med psykolog og lektor på Læreruddannelsen ved UCN i Hjørring, Bo Birk. Han har en dyb indsigt i børns læringspsykologi og kan kaste lys over de udfordringer, som traditionelle lektier skaber. Bo Birk fremhæver, at mange børn oplever lektier som en byrde, der stjæler tid fra leg, fritidsaktiviteter og familietid. Forældre, der ønsker at støtte deres børn, oplever ofte frustration og magtesløshed overfor de ofte uinspirerende og meningsløse lektier. Denne frustration forstærkes af den erkendelse, at lektierne ikke bidrager væsentligt til barnets læring. Erindringen om den tunge skoletaske, fyldt med lektier, der skulle laves efter en lang skoledag, er et fælles billede for mange. Bo Birk understreger vigtigheden af at gentænke lektiernes rolle og udformning, så de bliver et redskab, der støtter og inspirerer barnet, fremfor en meningsløs opgave, der demotiverer.\Ud over fokus på lektiernes effekt er der også andre aspekter af folkeskolens arbejde, der er vigtige at adressere. Skolegangen skal være en spændende rejse, der vækker børns nysgerrighed og lyst til at lære. En af de vigtigste opgaver for skolen og lærerne er at skabe en undervisningsform, der er tilpasset det enkelte barns behov og forudsætninger. Differentieret undervisning, hvor der tages hensyn til elevens individuelle læringsstil og niveau, er afgørende for at sikre, at alle børn får mulighed for at udvikle deres fulde potentiale. Derudover er det vigtigt at fokusere på at skabe et positivt og trygt læringsmiljø, hvor børnene føler sig støttet og motiveret til at deltage aktivt i undervisningen. Samarbejdet mellem skole, hjem og barn er også vigtigt for at skabe de bedste betingelser for læring og trivsel. Diskussionen om lektiernes rolle i folkeskolen er blot en del af en større debat om, hvordan vi bedst støtter børns læring og udvikling. Det handler om at finde den rette balance mellem traditionelle undervisningsmetoder og innovative pædagogiske tilgange, der sikrer, at alle børn får en meningsfuld og inspirerende skolegang





