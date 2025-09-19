Lejre Kommunes Bioposer - En Fejl?

Nyhedsartikel om Lejre Kommunes erfaringer med bioposer til madaffald. Undersøgelse viser, at bioposene ikke helt lever op til forventningerne.

Lejre Kommune ændrede i efteråret til bioposer af en tykkere kvalitet og forbedret holdbarhed. Ifølge kommunen består poserne af bionedbrydelige polymerer, som mikroorganismer kan spise. Derfor skulle poserne ikke efterlade spor af mikroplast eller giftige rester. Men en undersøgelse af rådgivende ingeniørfirma Cowi, der undersøgte erfaringerne med de udskældte grønne bioposer til madaffald, har vist, at de ikke levede op til forventningerne.

Kommuner som København, Roskilde, Lejre og Hvidovre har tilbudt bioposer til borgerne til sortering af madaffald. Det har dog ikke været populært alle steder. Mange oplever, at poserne går i stykker og lækker affald ned i den grønne spand. Eksempler på problemer, der er blevet rapporteret, er at poserne er for tynde og revne nemt, at de lækker og dermed beskadiger miljøet, og at de ikke er holdbare nok til at holde affaldet indeni. 'De er gratis, så selvfølgelig er de for tynde. De skal håndteres med forsigtighed, så de ikke rives i stykker,' siger en bruger af bioposer. Anden bruger har rapporteret problemer med at poserne har lækket, så affaldet er havnet i bunden af affaldskurven. Nogle bruger også to poser for at undgå lækage.Der er også kritik af den måde, de bionedbrydelige poser er designet, så de ikke ligger optimalt i affaldsbeholderen. Salg af bioposer i supermarkeder er også blevet kritiseret, da æbler har hoppet ud af poserne ved kassen. Der er en opfattelse i brugercommunityet, at den bedste løsning er at forbedre designet af bioposer, gøre dem stærkere og mere holdbare. Der er også foreslået løsninger, såsom at bruge to poser, for at undgå lækage, og at sikre, at poserne er i god stand, før de bruges





Bioposer Madaffald Lejre Kommune Indkøb Holdbarhed Miljø

