Ledige stillinger på Esajasskolen: Pædagog og Indskolingslærer/Børnehaveklasseleder

Esajasskolen i Hvidovre søger engagerede medarbejdere til at indgå i vores team. Vi tilbyder en stilling som pædagog i SFO'en og en stilling som indskolingslærer (dansk) eller børnehaveklasseleder. Du vil få mulighed for at arbejde i et miljø præget af nærvær, fællesskab og trivsel.

Er du passioneret omkring børn s udvikling og trivsel? Ønsker du at være en del af et skolemiljø, hvor nærvær, fællesskab og nysgerrighed er i højsædet? Esajasskolen i Hvidovre søger engagerede medarbejdere til at indgå i vores dedikerede team. Vi tilbyder spændende stillinger, hvor du får mulighed for at gøre en reel forskel for børn ene og bidrage til et positivt og udviklende læringsmiljø.\Vi søger pr. 1. august 2026 en pædagog til vores SFO (65%) med mulighed for ekstra timer i skoledelen.

Som pædagog bliver du en vigtig del af vores SFO, som huser omkring 100 børn. Du vil indgå i et tæt samarbejde med kollegaer og bidrage til børnenes trivsel og udvikling både i SFO'en og i samarbejde med skoledelen. Derudover søger vi en indskolingslærer (dansk) eller børnehaveklasseleder til skoleåret 2026/27 (80-100%). Som indskolingslærer eller børnehaveklasseleder får du ansvar for at skabe et trygt og lærerigt miljø for vores yngste elever. Du vil indgå i et fagligt stærkt team og arbejde med børnenes læring, trivsel og sikre en god skolestart. Begge stillinger byder på gode muligheder for faglig og personlig udvikling i et engageret og støttende arbejdsmiljø. Vi lægger vægt på, at du er en holdspiller, der trives med at samarbejde og bidrager positivt til fællesskabet.\Vi ser gerne, at du er en engageret og fagligt kompetent person, der brænder for at arbejde med børn. Du skal kunne arbejde målrettet med børnefællesskaber og have fokus på det enkelte barns behov. Gode samarbejdsevner er afgørende, da du vil indgå i tæt samarbejde med kollegaer, forældre og ledelse. Du skal være indstillet på at udvikle din praksis og tage ansvar for dine opgaver. Det er vigtigt, at du kan identificere dig med skolens kristne værdigrundlag og arbejde aktivt ud fra det. Esajasskolen er en skole med ca. 250 elever, kendt for et stærkt fællesskab, engagerede kollegaer og en aktiv forældregruppe. Vi tilbyder en hverdag præget af nærvær, trivsel og udvikling samt mulighed for indflydelse og korte beslutningsveje. Løn og ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem henholdsvis BUPL og FKF og Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation. Vi opfordrer dig til at søge stillingerne hurtigst muligt, da vi afholder samtaler løbende eller i starten af maj. Ansøgningsfristen er den 30. april 2026, men vi ser gerne, at du sender din ansøgning før





kristeligt / 🏆 21. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

