Ledig stilling: Bygningskonsulent til Slagelse Provsti

Slagelse Provsti søger en bygningskonsulent til at rådgive menighedsrådene om vedligeholdelse, ombygning og nybyggeri af folkekirkens bygninger. Stillingen indebærer bl.a. projektledelse, kontakt med håndværkere og myndigheder samt udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner. Ansøgningsfrist: 27. april 2026.

Bygningskonsulent for menighedsråd ene i Slagelse Provsti - 37 timer pr. uge. Er du en erfaren arkitekt, bygningskonstruktør eller lignende med interesse for bevarelse af folkekirkens historiske bygninger? Har du lyst til at rådgive og støtte menighedsråd ene i Slagelse Provsti i forhold til bygningsmæssige udfordringer? Så er denne stilling måske noget for dig. Slagelse Provsti, et af landets største, søger en dygtig og engageret bygningskonsulent til en nyoprettet stilling.

Som bygningskonsulent bliver du bindeleddet mellem provstiets 26 menighedsråd, provstiudvalget, håndværkere, myndigheder og andre samarbejdspartnere. Du vil spille en afgørende rolle i at sikre bevarelsen og udviklingen af folkekirkens bygninger i provstiet. Dine primære arbejdsopgaver vil omfatte rådgivning af menighedsrådene i forbindelse med nybyggeri, ombygninger og vedligeholdelse af bygninger. Det kan for eksempel være rådgivning om energirenovering, gennemgang af kontrakter med arkitekter og entreprenører, samt byggestyring af mindre projekter. Du vil også være kontaktperson for håndværkere, provstiudvalget, stiftsøvrigheden, Slots- og Kulturstyrelsen, Nationalmuseet og relevante konsulenter. En vigtig del af jobbet er at facilitere netværk for kirkeværger og menighedsrådsmedlemmer, der beskæftiger sig med bygninger, samt at deltage i relevante netværks- og temamøder. Du skal også udarbejde og følge op på tilsynsrapporter og vedligeholdelsesplaner, samt oprette og vedligeholde en database over bygninger og byggesager i provstiet. Det er en fordel, hvis du har erfaring med vedligeholdelse af gamle bygninger og deres inventar i samarbejde med Nationalmuseet og Den kongelige bygningsinspektør. Derudover forventes det, at du har relevant faglig baggrund, som arkitekt, bygningskonstruktør, bygningsingeniør eller lignende. Det er vigtigt, at du er god til at kommunikere og samarbejde med forskellige mennesker, herunder de folkevalgte i menighedsrådene, og at du er analytisk og struktureret i din tilgang til opgaverne. Du skal kunne arbejde selvstændigt og trives med udfordrende opgaver. Nysgerrighed over for menighedsrådene og evnen til at opbygge gode relationer er også vigtige egenskaber. Fleksibilitet i forhold til møder om aftenen og lejlighedsvis i weekenden forventes, ligesom egen bil og villighed til kørsel er et krav, hvor udgifterne godtgøres efter statens takster. Du vil få en central rolle i et dynamisk og åbent arbejdsmiljø med højt til loftet. Du får mulighed for at præge og videreudvikle stillingen, og du vil indgå i et hjælpsomt og imødekommende fællesskab. Arbejdsstedet er på provstikontoret i Slagelse, hvor du vil indgå i et kontorfællesskab med provsten og to provstisekretærer. Herfra vil du have udgående opgaver til provstiets 26 menighedsråd. Slagelse Provsti omfatter 41 sogne med 44 kirker, præsteboliger, sognehuse, kapeller og driftsbygninger, og er rigt på historiske bygninger. Her er der tale om alt fra middelalderkirker til nyere bygninger, hvilket giver en bred og spændende arbejdsdag. Arbejdet indebærer også opfølgning på vedligeholdelsesplaner og udarbejdelse af rapporter. Du vil få mulighed for at sætte dit præg på en vigtig del af folkekirkens arbejde og bidrage til bevarelsen af en rig kulturarv. Som bygningskonsulent bliver du en vigtig ressource for menighedsrådene og vil være med til at sikre, at kirkens bygninger er godt vedligeholdt og tidssvarende. Der vil være rig mulighed for faglig udvikling, og du vil have stor indflydelse på dine arbejdsopgaver. Du vil komme til at samarbejde med mange forskellige mennesker, og du vil opleve en stor grad af frihed i dit arbejde. Menighedsrådene vil få stor gavn af din ekspertise, og du vil være med til at sikre, at kirkens bygninger er godt rustet til fremtiden. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer ugentligt med tiltrædelse 1. august 2026 eller snarest muligt efter aftale. Ansættelse sker efter relevant overenskomst. Hvis du er arkitekt, bygningskonstruktør eller bygningsingeniør, er det overenskomst for akademikere i staten. For andre vil der være tale om ansættelse efter organisationsaftale for HK-kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere. Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du kontakte provst Stefan Lamhauge Hansen, provstiudvalgsformand Torben Schrøder eller provstisekretær Adele Skøttegaard. Ansøgningsfristen er den 27. april 2026. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 19. Du vil blive en del af en arbejdsplads, der værdsætter åbenhed og samarbejde, og hvor der er mulighed for at udvikle dine faglige kompetencer. Du vil spille en central rolle i at sikre, at folkekirkens bygninger bevares og udvikles, og at menighedsrådene får den nødvendige støtte og rådgivning. Du vil få mulighed for at arbejde med spændende og varierede opgaver, og du vil indgå i et engageret og hjælpsomt arbejdsmiljø





