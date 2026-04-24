Ældre kvinde fik lukket telefon og TV trods betalt regning – YouSee beklager

Lena Møller fra Vridsted oplevede en frustrerende situation med YouSee, hvor hun fik lukket sine tjenester, selvom regningen var betalt. YouSee beklager fejlen, der skyldtes en fejl i betalingsprocessen.

De fleste mennesker oplever regninger som en uundgåelig, om end ofte ubehagelig, del af hverdagen. Men situationen bliver markant mere frustrerende, når man uretmæssigt beskyldes for ikke at have betalt en regning.

Netop dette har Lena Møller fra Vridsted, nær Skive, oplevet. Lena og hendes mand har i mange år været loyale kunder hos YouSee og har generelt været tilfredse med deres service. Denne tilfredshed blev dog udfordret i december sidste år, da de fik installeret fibernet. Installationen medførte en kreditnota, da fibernettet var billigere end deres tidligere forbindelse.

Denne kreditnota skulle dog vise sig at blive kilden til en række problemer, da den ikke dækkede hele det skyldige beløb, hvilket betød, at parret selv skulle betale restbeløbet. Manden betalte restbeløbet, men ifølge Lena Møller fasholder YouSee, at betalingen aldrig er blevet modtaget. Lena, der ikke føler sig komfortabel med tekniske spørgsmål, bad derfor sin datter om at tage sig af sagen.

Problemerne eskalerede, da Lenas 80-årige mand blev diagnosticeret med knoglekræft, hvilket begrænsede hans evne til at håndtere praktiske anliggender. Datteren kontaktede YouSees kundeservice adskillige gange. Hver anden gang blev hun forsikret om, at der ikke burde udsendes rykker, da regningen var betalt. Den anden halvdel af gangene blev hun imidlertid informeret om, at betalingen manglede.

Denne modstridende information skabte stor forvirring. Efter måneders kamp og utallige telefonsamtaler kulminerede situationen den 9. april. Lena forsøgte at ringe til sin mand, der var indlagt til aflastning på Klosterhaven i Viborg, men opdagede, at hendes telefon var uden signal. Hun kunne heller ikke se fjernsyn eller få adgang til internettet – alle hendes tjenester var blevet lukket ned.

Lena beskriver oplevelsen som frygtelig, da hun ikke kunne komme i kontakt med sin syge mand. Datteren besøgte Lena samme dag og kontaktede igen YouSee. Her blev de informeret om, at hvis de betalte et beløb på 1300 kroner øjeblikkeligt, ville alle tjenester blive genoprettet inden for 24 timer. Lena betalte modvilligt beløbet, da hun desperat ønskede at kunne tale med sin mand.

På trods af betalingen var der stadig ingen ændring ni dage senere. Lena kunne stadig ikke bruge sin telefon eller se fjernsyn. Frustreret og uden mulighed for at kontakte sin syge mand, valgte Lena at skifte udbyder til Norlys. YouSee har i et skriftligt svar til TV MIDTVEST udtrykt beklagelse over den uheldige situation, Lena Møller har været udsat for.

De erkender, at der er sket en fejl i betalingsprocessen mellem bank og betalingsservice, hvilket resulterede i en midlertidig blokering af abonnementerne. Selvom betalingen senere blev gennemført, blev abonnementerne ikke automatisk genåbnet. YouSee beklager fejlen og de gener og frustrationer, den har medført. Sagen illustrerer vigtigheden af klar kommunikation og effektiv fejlhåndtering hos udbydere, især når det involverer sårbare kunder i en vanskelig situation.

Lena Møllers historie understreger også, hvor afhængige mange mennesker er af deres telekommunikationstjenester, især når det gælder kontakten til pårørende





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Vurderingsstyrelsen retter ind: Nu får Carsten over 55.000 kroner tilbageFørst da Politiken, B.T. og TV 2 gik ind i sagen fik 74-årige Carsten Petersen ulovligt opkrævede skatter tilbagebetalt.

Read more »

Fra skønhedskonkurrence til dansk forårsskifte: Verdens smukkeste kvinde kåret – og vejret ændrer sigDen brasilianske model Mayra Dias er blevet kåret som 'verdens smukkeste kvinde', mens Danmark oplever et markant vejrskifte fra milde temperaturer til køligere forhold i weekenden.

Read more »

Nordea udsat for svindel: Kriminel narrede kundeservice og tømte 89-årigs kontoEn svindler udgav sig for at være en 89-årig Nordea-kunde og fik adgang til hans konto via telefonisk kontakt. Episoden afslører potentielle sikkerhedsbrister i bankens kundeservice og rejser spørgsmål om beskyttelsen af ældre og sårbare kunder.

Read more »

Nicklas Bendtner og Sus Wilkins afslører: Fik abort efter få måneders forholdNicklas Bendtner og Sus Wilkins havde dannet par i få måneder, da Wilkins blev gravid og parret i fællesskab besluttede at få en abort.

Read more »

Opråb til kommende regering: Sprøjteforbud og bevarelse af buslinjerVandværker og forskere opfordrer den kommende regering til at indføre et nationalt sprøjteforbud for at beskytte drikkevandet. Samtidig truer besparelser med at lukke buslinjer i Region Østdanmark og påvirke millioner af passagerer.

Read more »

Politiindsats med militærhelikopter lukkede Storstrømsbro | NyhederStorstrømsbroen, der forbinder Sjælland og Falster, blev her til aften lukket i begge retninger på grund af en politiaktion.

Read more »