Lave strømpriser forventes i pinsedage

Solskin og vind forventes at danne rammerne om de kommende pinsedage, hvilket skal føre til lave strømpriser . Særligt i dagtimerne i pinsedagene forventer man strøm til stort set ingen penge.

Det skriver energiselskabet OK i en pressemeddelelse. Forventningerne er også, at det fortsætter i næste uge takket være masser af sol og vind. Der er altså rig mulighed for at oplade elbilen til stort set ingen penge de kommende dage, hvis man udnytter de solrige middagstimer. Det er især produktion fra solceller, der slår igennem hen over pinsen og i næste uge.

Ud over elproduktion skyldes de lave pinsepriser også, at forbruget og efterspørgslen generelt er lavere på helligdage





