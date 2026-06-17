Laura Loomer: 'Sindssygt, at disse freaks fik lov at komme ind i USA'

Den amerikanske influencer Laura Loomer mødte modstand i kommentarfeltet, da hun kritiserede iranerne for deres fejring efter en VM-kamp.

Den amerikanske influencer Laura Loomer , som hører til yderst på højrefløjen, var ikke en glad tv-seer, da hun tirsdag sad i sofaen og så VM-kampen mellem Iran og New Zealand .

Og især ikke da iranerne scorede, og målscorer Mohammed Mohebi fejrede med håndbevægelser, der kunne minde om pistolskud.

'Sindssygt, at disse freaks fik lov at komme ind i USA', sagde hun og henviste til den nyeste fredsaftale mellem Iran og USA. Fredsaftalen er blevet enigt efter flere måneder med krig mellem de to lande. Laura Loomer mødte straks modstand i kommentarfeltet, hvor mange af hendes medfølgere delte hendes syn på iranerne. En af hendes kommentarerere mente, at en amerikaner havde brugt en rigtig pistol, men at det var en helt normal fejring.

En anden mente, at det var vanvittigt, hvordan freaks som Laura Loomer fik lov at blive i USA. Laura Loomer har tidligere argumenteret for, at VM-slutrunden burde aflyses, så USA ikke blev overrendt af potentielle ebola-smittede afrikanske fodboldfans. I dagens episode af podcasten 'VM-feberen' dykker panelet dybt ned i de største historier fra VM, samt de seneste danske transferrygter. En ekspert bliver også ringet op for at afgøre en ophedet debat





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