Last evacuations from virus-stricken cruise ship in Granadilla, Tenerife

The last evacuations from the virus-stricken cruise ship MV Hondius in Granadilla, Tenerife, are taking place today. The crew members, who are mainly from the Philippines, will be quarantined in the Netherlands and tested for hantavirus before returning home. The last passengers, who are citizens of various Asian and Australian countries, will be evacuated today as well. The evacuation operation has been extensive and highly secure due to the risk of infection, with passengers changing protective equipment multiple times and being required to cover their entire bodies. Some American passengers were flown home on a special plane yesterday, and they will now be quarantined at a special center in Omaha, Nebraska. Canadian passengers are seen boarding the plane that will take them safely home.

MV Hondius befinder sig stadig ved havnen i Granadilla på Tenerife, og de sidste evakueringer sker i dag. Besætningsmedlemmerne, der blandt andet kommer fra Fillippinerne, skal herefter i karantæne i den hollandske by og testes for hantavirus, før de kan rejse hjem.

I dag evakueres de sidste passagerer, som er statsborgere fra blandt andet Australien og flere asiatiske lande. Siden i går er passagerer i pendulfart blevet sejlet i små både fra MV Hondius og ind til land på Tenerife, hvor busser holdt og ventede på dem. Operationen har været omfattende og med meget høj sikkerhed på grund af smittefare, og passagererne har skiftet beskyttelsesudstyr flere gange og har måttet dække sig til fra top til tå.

Her ses nogle af amerikanerne fra skibet, som i går blev fløjet hjem på et særfly. Der venter dem nu karantæne på et særligt center i Nebraska. Canadiske krydstogtsgæster ses her gå ombord på det fly, som skulle få dem sikkert hjem. Den to dage lange evakuering skete, selvom den regionale ledelse på Tenerife var nervøse for, om hantavirus kunne komme til øen, hvis man tillod passagererne at komme i land.

Men den spanske regering holdt fast i, at operationen var sikker og overholdt alle internationale regler. Siden i går er passagerer i pendulfart blevet sejlet i små både fra MV Hondius og ind til land på Tenerife, hvor busser holdt og ventede på dem. Operationen har været omfattende og med meget høj sikkerhed på grund af smittefare, og passagererne har skiftet beskyttelsesudstyr flere gange og har måttet dække sig til fra top til tå.

I fredags lød det fra Verdenssundhedsorganisationen, at der indtil videre var bekræftet seks ud af otte mistænkte tilfælde af hantavirus. I dag er så en amerikaner og en franskmand bekræftet smittet. De er begge blevet evakueret hjem i går fra Tenerige og er i isolation. Verdenssundhedsorganisationen har anbefalet, men ikke pålagt, at passagererne går i en 42-dages karantæne.

Det er forskelligt, hvor længe passagererne kommer til at være i isolation, og om det sker hjemme eller på særlige sikrede faciliteter. Spanierne skal eksempelvis være på et militærhospital i Madrid, mens amerikanerne skal være på et særligt karantænecenter i Omaha, Nebraska





