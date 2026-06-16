Lars Larsen Group køber kontorbygning i Silkeborg for 36,5 millioner

Lars Larsen Group har købt en kontorbygning i Silkeborg til brug for hospitalitetsaktiviteter. Desuden: Røveri i Viborg, Næssundfærgen søger skipper, uniformproblemer, varmebølge i Sydeuropa, skade for Ida Karstoft, seriøs 12-årig bokser, Dannebrog-forslag afvist og usunde spisevaner i Jylland.

Lars Larsen Group , selskabet bag Jysk-kæden, har købt en kontorbygning i Silkeborg . Købet er sket for 36,5 millioner kroner, og bygningen på Mads Clausens Vej 10 er overtaget den 1. juni, ifølge tinglysning.

Sælgeren er MCV 10 Aps, som er ejet af Jacob Brunsborg, søn af den afdøde Lars Larsen og nuværende bestyrelsesformand for Lars Larsen Group. Koncernen oplyser, at ejendommen er købt for at styrke kapaciteten inden for hospitality og skal integreres med konferenceaktiviteter på Kejlstrupvej, hvor de allerede har moderne lokaler, et træningscenter og padelbaner. I en anden sag blev en 52-årig mand i Viborg-områdetranet da han skulle købe IT-udstyr, som var aftalt over et socialt medie.

Overfaldsmanden slog ham med knytnæve i hovedet og tog de kontanter, manden havde fremlagt. Den 52-årige flygtede uden at modtage udstyret, og politiet i Midt- og Vestjylland efterforsker nu episoden. Næssundfærgen, der sejler mellem Sydthy og Mors, leder efter en ekstra skipper for at forbedre vagtplanen. Materiel- og Indkøbsstyrelsen (FMI) har samtidig annonceret, at dele af Nordic Combat Uniform System (NCU) skal udskiftes pga. kvalitetsproblemer.

Problemerne omfatter at stoffet falmer og bliver flosset, syninger går op, og uniformen slides for hurtigt. Probleme er set i både Danmark og Norge. Der汇票 en varmebølge i Sydeuropa med temperaturer over 40 grader, mens Danmark nyder behageligt sommervejr. En temperaturkortlægning viser, at det er varmere end normalt i mange dele af kontinentet.

I Danmark er sprinteren Ida Karstoft fra Lemvig igen hjemme med en ny skade, denne gang i højre læg og akillessene. Hun kom tilbage i maj efter 22 måneder ude, men nu er træningen ikke optimal, og hun løber konkurrencer med ubehag. Hendes mål er at komme over de seks-syv års problemer med akillessenen, men realiteten er en anden. En 12-årig dreng fra Viborg, Albert Jeppesen, har vakt opmærksomhed med sin seriøse tilgang til boksning.

Hans trænere fra VAK bokseklub betegner det som sjældent blandt så unge. Drengen fik også en tur i en splinterny Scania lastbil, efter værkfører Emil Frank Nielsen fra Scania i Holstebro så et tv-indslag om Kalle Bøge Ditlevsens passion for lastbiler og tog kontakt. I politisk forbindelse blev et forslag om at hænge Dannebrog i byrådssalen i Viborg afvist med 15 stemmer mod 13. Forslaget, der støttedes af Danmarksdemokraterne, Kristendemokraterne og Dansk Folkeparti, modsattes af Venstre, Socialdemokratiet, SF og Konservative.

Liberal Alliances Søren Møller Christensen var fraværende. Marcus Juul Grønbæk, der stod bag forslaget, tillader, at kampen fortsætter for at få flaget på sin "naturlige plads". Endvidere viser undersøgelser, at befolkning i Midt- og Vestjylland konsumerer for mange chips og sodavand. Det er en regional tendens, der bidrager til usunde spisevaner





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