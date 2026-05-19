Lars Løkke Rasmussen står i en kompliceret situation med VLAK-regering

Ifølge Henrik Qvortrup vil Lars Løkke Rasmussen blive presset til at finde et særligt argument for at vælte det foreslåede regeringskompromis. Valget mellem VLAK-regeringen eller at stå tilbage som støtteparti ser ud til at blive en vigtig test for hans politik.

Ifølge Henrik Qvortrup skal Lars Løkke Rasmussen have helt særlige argumenter for at ville vælte det kommende regeringsforslag, da den nye udmelding fra Troels Lund Poulsen om en mindretalsregering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative nærmest er skræddersyet til den politik, Lars Løkke selv har pittet op.

Problemstillingen er kompleks, især set i lyset af Lars Løkkes egen valgkamp, hvor han turnerede landet rundt med budskabet om, at 'det ikke handlede om nogen, men om noget'. Ifølge B.T.s politiske analytiker, Henrik Qvortrup, vil Lars Løkkes afgørelse om VLAK-regeringen afsløre, om han alligevel har handlet i nogen grad i stedet for noget.

'Hvis han siger nej, handler det om mig og mit personlige foreningsarbejde, så jeg venter på, at kunne være med i regeringen'. Således fastholder han, at Lars Løkke Rasmussen står i en kompliceret situation, der økonomisk vil kræve ham til at finde en passende forklaring, som han vil kunne tilslutte sig uden direkte støtte til den foreslåede regering.

I samme vej serenader Henrik Qvortrup, at Løkke tidligere har budt på en henover midten regering, men i grunden er han måske endnu mere placeret i en kattepine grundet de seneste valgresultater og hans egne forventninger





btdk / 🏆 10. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lars Løkke Rasmussen VLAK-Regering Troels Lund Poulsen Henrik Qvortrup Politik

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Moderaterne har afgørende mandater og kræver at blive en del af en rød regering. - Lars Løkke Rasmussen har givet en deadline på to ugerDen holdning til en rød regering har Lars Løkke Rasmussen og Moderaternepartiets formand, og hvis Venstre ikke kan danne en regering efter de valg i marts, så er midterpartiet et vigtigt parti at regne med. Venstre har forsøgt at dømme over valget, men med en deadline på to uger. Restauranten fungerer som en refleksion over, hvordan de mener, at de kan lave en bedre verden.

Read more »

Anders Fogh Rasmussen: "Den verden, vi engang kendte, er ved at kollapse" - Flere partier positionerer sigAnders Fogh Rasmussen, udenrigsminister og formand for Moderaterne, sendte en ubehagelig besked om fremtiden og understregede vigtigheden af at skabe balance i dansk politik. Flere partier positionerede sig, mens samarbejdet mellem SVM-partierne blev diskuteret både åbent og bag kulisserne.

Read more »

Venstres formand lægger enormt pres på Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen i regeringsforhandlingerneTroels Lund Poulsen (V) fremlaede et forslag til en regering bestående af V-LA-K; det lægger et ekstremt pres på Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen.

Read more »

Troels Lund Poulsen's minority government plan falls short, key to success lies with Lars Løkke Rasmussen and ModeraterneTroels Lund Poulsen's proposal for a government consisting of Venstre, Liberal Alliance, and De Konservative is not close to having a majority, and he would need to form a minority government. Danish People's Party and Denmark Democrats support the VLAK idea, but it's not enough. The key to success lies with Lars Løkke Rasmussen and Moderaterne.

Read more »