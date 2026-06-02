Lars Løkke Rasmussen's U-turn on Government Dependence

After 69 days of negotiations, Lars Løkke Rasmussen, the leader of the Conservative party, has become a co-signer of a government agreement that relies on the mandates of Pelle Dragsted and the Enhedslisten. He previously opposed the idea of a government dependent on the wings of the political spectrum.

I årevis har Lars Løkke Rasmussen (M) afvist, at en regering, han deltager i, måtte være afhængig af yderfløjene. Men efter 69 dages hårde forhandlinger står Moderaternes formand nu som medunderskriver på et regeringsgrundlag, der hviler på Pelle Dragsted og Enhedslisten s mandater.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at vi gerne havde set en regering henover midten. Det lod sig ikke gøre. Nu får vi så en regering, der rækker ind og omfatter nogen på midten. Og det kan også noget.

Det kan faktisk en hel del, sagde Lars Løkke Rasmussen tirsdag eftermiddag da regeringsgrundlaget blev præsenteret på Marienborg. Lars Løkke Rasmussens tidligere fløjfæller i blå blok har været hårde i deres kritik af ham i løbet af dagen. Blandt andet har Inger Støjberg kaldt det en "forræderisk handling" af Løkke at indgå i det regeringssamarbejde, der er præsenteret i dag.

Og Lars Løkke Rasmussen har da også forsvoret at binde sig op på Enhedslistens mandater - både før og efter folketingsvalget i marts.at støtte en centrum-venstre-regering, der var afhængig af Enhedslisten og Alternativet. - En moderat reformpolitik kan ikke forankres i sådan et parlamentarisk grundlag, sagde han i interviewet. Selv på bagkant af valget, måtte man forstå, at et samarbejde med Enhedslisten var no-go for Løkke. Dagen efter valget sad han nemlig i den traditionelle debat hos Publicistklubben.

Her sagde han, at Danmark ikke har "brug for en politik, der er afstemt med Enhedslistens hovedbestyrelse".fulgte ordstyrer Martin Krasnik op. - Ja, det er jo ligesom den logiske konklusion, man kan drage på det, jeg har sagt her, lød det fra Løkke. Her var han klar i spyttet, når det kom til en regering med støtte fra fløjpartier. I interviewet slog Løkke fast, at Moderaterne ville gøre op med blokpolitik og yderfløjene i dansk politik.

De ville ikke støtte en regering, som ikke baserede sig på mandater på begge sider af midten. Det var 100 procent ultimativt, sagde han dengang. - Hvis vi fastholder, at Enhedslisten eller Nye Borgerlige kan vælte en regering, får vi ikke taget opgøret med fløjene, sagde Løkke. I januar 2025 var gruppeformand Mohammad Rona i en diskussion på X med Ole Birk Olesen fra Liberal Alliance.

Her skrev Rona, at svaret var nej, når det handlede om en regering med Enhedslistens mandater som parlamentarisk grundlag. Og i valgkampen kom partiets politiske ordfører, Monika Rubin, med en markant melding. Det skete under partilederdebatten på DR to dage før valget. Her skulle partilederne svare på spørgsmålet om, hvorvidt de vil lægge mandater til en regering med Mette Frederiksen som statsminister.

De skulle efterfølgende fordele sig på en skala fra uenig til enig. Martin Lidegaard gik mod enig, mens Lars Løkke Rasmussen blev stående omkring midten. - De Radikale har netop bekendt kulør i debatten og peger igen igen igen tydeligt på en rød statsminister i partilederdebatten. Det gør I jo også.

Tilbage til pressemødet ved Marienborg tirsdag eftermiddag, insisterer Lars Løkke på, at der ikke er nogen vej uden om. - Jeg tror, enhver har kunnet se, at vi har arbejdet ret hårdt. Også på en måde, hvor jeg tror, vi har tirret nogens tålmodighed for at se, om det kunne lade sig gøre, at få folk på begge sider af den berømte midterstreg til at bøje sig ind mod hinanden. - Det har ikke kunne lade sig gøre.

I den situation er vi gået efter den næstbedste løsning. Hvis man ikke kan lave en regering henover midten, må man lave en regering, der inkluderer midten. Og det er det, vi har gjort, sagde han ved Marienborg





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