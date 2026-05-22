Lars Løkke Rasmussen går hårdt til debat om blå mindretalsregering

Danmarks statsminister, Lars Løkke Rasmussen (M) fra Enhedslisten, går hårdt til debat om, hvorvidt en blå mindretalsregering - med støtte fra Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Venstre - kan være en god idé for Danmark. Efter et møde med kongelig underskriver Troels Lund Poulsen fredag eftermiddag på Hotel Sind Nordic ved Kongens Nytorv, siger Løkke, at mindretalsregeringen vil være usikkert for Danmark.

- Vi er blevet mødt med ønsket om at danne en lille borgerlig mindretalsregering, der de facto skal baseres på den yderste højrefløj på en måde, hvor vores indflydelsesmuligheder begrænses til i princippet ikke ret meget, siger Løkke til den fremmødte presse. - Man beder os sætte et skib i søen med Troels Lund som kaptajn, Alex Vanopslagh (LA) og Mona Juul (K) som styrmænd, og med Morten Messerschmidt (DF) som de facto navigatør.

- Det, tror vi, bliver en meget usikker sejlads. Det er ikke det, Danmark har brug for i den sikkerhedssituation, som vi står i, siger Lars Løkke Rasmussen. Troels Lund Poulsen fik af Løkke et mandat til at undersøge muligheden for en midterregering, fortæller han. - Vi havde gerne set, at man havde bestræbt sig noget mere på at række hen over midten, det har man øjensynligt ikke villet.

Man har i øvrigt også ageret på en sådan måde, at man ikke engang har villet inkludere midten i det her regeringsprojekt, så det kan vi selvfølgelig ikke støtte, siger Løkke. Løkke og Moderaterne sidder på de afgørende mandater, og den regering, som Troels Lund Poulsen havde lagt op til bestående af Venstre, Liberal Alliance og De Konservative, skulle bruge grønt lys fra Moderaterne.

Ifølge Løkke må det nu være op til Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger at konkludere på, hvad det betyder, at Moderaterne ikke støtter en VLAK-regering. Troels Lund Poulsen har indkaldt til et pressemøde klokken 19 i aften. Det foregår på hotellet, hvor forhandlingerne har været i gang





